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    Рятувальники зняли з криги на Дніпрі 15-річну дівчину

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    Рятувальники не радять виходити на тонкий лід - Рятувальники зняли з криги на Дніпрі 15-річну дівчину
    Рятувальники не радять виходити на тонкий лід
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Дівчина перебувала на тонкій кризі та не могла самостійно дістатися берега

    10 лютого о 19:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро на проспекті Героїв Сталінграда, 20-А в Оболонському районі Києва на кризі знаходиться дівчина і не може самостійно добратися до берега.

    До місця виклику було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що дівчина 2006 року народження знаходиться на тонкій кризі на відстані 4 м від берегу.

    За допомогою рятувальної мотузки та висувної драбини о 19:31 дівчину було транспортовано до берега та передано працівникам швидкої медичної допомоги.

    Рятувальники звертаються до киян та гостей столиці: «Перш ніж ступати на лід, потрібно переконатися у його достатній товщині. У різних місцях річок та озер товщина льодового покрову може бути різною. Будьте обережними, не ризикуйте своїм життям! Не виходьте на лід поодинці!».

    Нагадаємо, 24 січня на річці Дніпро в районі вул. Прирічної, 30А в Оболонському районі столиці рятувальники зняли з криги дитину.

    17 січня на озері Жандарка, що на вулиці Урлівській у Дарницькому районі Києва (масив Позняки), чоловік врятував дитину, яка провалилась під кригу.

    Теги: Київ ДСНС водойма рятувальники річка Дніпро
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