Рятувальники зняли з криги на Дніпрі 15-річну дівчину

Дівчина перебувала на тонкій кризі та не могла самостійно дістатися берега

10 лютого о 19:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро на проспекті Героїв Сталінграда, 20-А в Оболонському районі Києва на кризі знаходиться дівчина і не може самостійно добратися до берега.

До місця виклику було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що дівчина 2006 року народження знаходиться на тонкій кризі на відстані 4 м від берегу.

За допомогою рятувальної мотузки та висувної драбини о 19:31 дівчину було транспортовано до берега та передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Рятувальники звертаються до киян та гостей столиці: «Перш ніж ступати на лід, потрібно переконатися у його достатній товщині. У різних місцях річок та озер товщина льодового покрову може бути різною. Будьте обережними, не ризикуйте своїм життям! Не виходьте на лід поодинці!».

Нагадаємо, 24 січня на річці Дніпро в районі вул. Прирічної, 30А в Оболонському районі столиці рятувальники зняли з криги дитину.

17 січня на озері Жандарка, що на вулиці Урлівській у Дарницькому районі Києва (масив Позняки), чоловік врятував дитину, яка провалилась під кригу.