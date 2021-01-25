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    На Оболоні рятувальники зняли з криги дитину

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    Хлопчик стояв на кризі та не міг самостійно потрапити до берега - На Оболоні рятувальники зняли з криги дитину
    Хлопчик стояв на кризі та не міг самостійно потрапити до берега
    Фото: ДСНС

    Рятувальники допомогли дитині потрапити на берег

    У неділю, 24 січня, о 17:20 до рятувальної служби надійшло повідомлення, що на річці Дніпро в районі вул. Прирічної, 30А в Оболонському районі столиці на кризі знаходиться дитина.

    За попередніми даними, перехожі, прогулюючись, почули, як хтось кличе на допомогу. Підійшовши ближче до річки, побачили хлопчика, який стояв на кризі. Чоловіки попросили дитину лягти та зателефонували за номером 101.

    На місце події негайно прибули водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та рятувальники 25 Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Дитина знаходилась на кризі на відстані 20 м від берега.

    За допомогою водолазно-рятувального спорядження, мотузки та нош хлопчика 2008 року народження було доставлено до берега та передано бригаді швидкої допомоги.

    Обставини виникнення даної події встановлюють правоохоронні органи.

    Нагадаємо, 17 січня на озері Жандарка, що на вулиці Урлівській у Дарницькому районі Києва (масив Позняки), чоловік врятував дитину, яка провалилась під кригу.

    Теги: Київ ДСНС діти рятувальники річка Дніпро
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