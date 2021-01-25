Небезпечна відлига: на Черкащині під лід провалилися двоє дорослих і дитина

Серед рибалок була 11-річна дитина, тепер їх шукають рятувальники

Люди опинилися у крижаній воді за 250 метрів від берега. їхня доля наразі невідома

На Черкащині в селі Бучак Канівського району під час риболовлі на Дніпрі на відстані 250 метрів від берега під лід провалилися троє людей. Серед них була дитина 2010 року народження. Їхня доля поки залишається невідомою, повідомляє пресслужба ДСНС.

Подія трапилася близько 16:30 в неділю, 24 січня.

«За інформацією свідків, провалилися під лід і, за попередніми даними, потонули три людини, з них одна дитина. Станом на 7 годину 25 січня доля рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають», - зазначили у відомстві.

Раніше на столичній Оболоні рятувальники зняли з криги дитину. Дитина знаходилась на кризі на відстані 20 м від берега. За допомогою водолазно-рятувального спорядження, мотузки та нош хлопчика 2008 року народження було доставлено до берега та передано бригаді швидкої допомоги.

Нагадаємо, 17 січня на озері Жандарка, що також у Києві, чоловік врятував дитину, яка провалилась під кригу.

А ось на Хмельниччині люди провалилися під лід та один загинув.