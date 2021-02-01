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    Рятувальники назвали кількість загиблих під кригою в січні

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    Ілюстративне фото - Рятувальники назвали кількість загиблих під кригою в січні
    Ілюстративне фото

    У ДСНС нагадують, що виходити на кригу можна тільки за стійкої морозної погоди

    Впродовж січня 2021 року на водоймах та річках в Україні загинуло більше півсотні людей. 

    Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «Упродовж першого місяця 2021 року на водних об'єктах України загинули більше 50 людей», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що рятувальники щодня працюють над профілактикою надзвичайних ситуацій, аби запобігти загибелі людей на водоймах: проводять превентивну роботу з населенням, навчають громадян алгоритму дій у разі потрапляння під кригу.

    У ДСНС також нагадують, що виходити на кригу можна тільки за стійкої морозної погоди, а переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних місцях.

    Окрім того, не можна виходити на лід у місцях зі швидкою течією; на з’єднанні річок; там, де наявні вмерзлі у лід дошки, палиці тощо; під час сильного перепаду температури та потепління.

    Як повідомлялося, на Київщині, поблизу Яготина, водолази підняли тіло рибалки, якого шукали два дні. 

    Теги: ДСНС водойма смерть на воді рятувальники
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