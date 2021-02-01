Рятувальники назвали кількість загиблих під кригою в січні

У ДСНС нагадують, що виходити на кригу можна тільки за стійкої морозної погоди

Впродовж січня 2021 року на водоймах та річках в Україні загинуло більше півсотні людей.

Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Упродовж першого місяця 2021 року на водних об'єктах України загинули більше 50 людей», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що рятувальники щодня працюють над профілактикою надзвичайних ситуацій, аби запобігти загибелі людей на водоймах: проводять превентивну роботу з населенням, навчають громадян алгоритму дій у разі потрапляння під кригу.

У ДСНС також нагадують, що виходити на кригу можна тільки за стійкої морозної погоди, а переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних місцях.

Окрім того, не можна виходити на лід у місцях зі швидкою течією; на з’єднанні річок; там, де наявні вмерзлі у лід дошки, палиці тощо; під час сильного перепаду температури та потепління.

Як повідомлялося, на Київщині, поблизу Яготина, водолази підняли тіло рибалки, якого шукали два дні.