Садибу Дмитрієва повернуто у власність територіальної громади Києва

Садиба Дмитрієва включає комплекс історичних будівель 1830-1910 років на історичному Подолі

Київська міська рада спільно з громадськістю виграла судовий процес, який передбачає повернення Садиби Дмитрієва у власність територіальної громади міста Києва. Садиба Дмитрієва розташована в Подільському районі по вулиці Хорива, 2. Про це інформує пресслужба міськради.

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У вівторок, 07 березня, Касаційний господарський суд у Складі Верховного Суду визнав Садибу Дмитрієва комплексною пам’яткою архітектури та скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва та апеляції про позбавлення охоронного статусу.

Як зазначила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова, Садиба Дмитрієва включає комплекс історичних будівель 1830-1910 років на історичному Подолі, під Замковою горою.

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«У 2010 році приватне підприємство виграло інвестиційний проєкт на реконструкцію комплексу історичних будівель за Житнім ринком. Реконструкцію вони не зробили, але тим часом незаконно зареєстрували право власності на ці будівлі. Тому у 2017 році було відкрито кримінальне провадження щодо умисного пошкодження та руйнування пам’яток історії та культури. Судовий процес тривав довго і складно, але це вже крапка. Відтепер Садибі Дмитрієва не загрожуватиме руйнування, вона повернулась у власність громади. Величезну роль у процесі відіграла участь киян та представників Київської міської ради у всіх судових засіданнях», – розповіла Ксенія Семенова.

Депутатка додала, що наразі у столиці ініціювали електронну петицію, яка передбачає створення Музею архітектури в Садибі Дмитрієва.