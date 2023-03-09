Головна Київ Новини
search button user button menu button

Садибу Дмитрієва повернуто у власність територіальної громади Києва

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Садибу Дмитрієва повернуто у власність територіальної громади Києва
Садибі Дмитрієва не загрожуватиме руйнування

Садиба Дмитрієва включає комплекс історичних будівель 1830-1910 років на історичному Подолі

Київська міська рада спільно з громадськістю виграла судовий процес, який передбачає повернення Садиби Дмитрієва у власність територіальної громади міста Києва. Садиба Дмитрієва розташована в Подільському районі по вулиці Хорива, 2. Про це інформує пресслужба міськради.

У вівторок, 07 березня, Касаційний господарський суд у Складі Верховного Суду визнав Садибу Дмитрієва комплексною пам’яткою архітектури та скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва та апеляції про позбавлення охоронного статусу.

Як зазначила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова, Садиба Дмитрієва включає комплекс історичних будівель 1830-1910 років на історичному Подолі, під Замковою горою.

«У 2010 році приватне підприємство виграло інвестиційний проєкт на реконструкцію комплексу історичних будівель за Житнім ринком. Реконструкцію вони не зробили, але тим часом незаконно зареєстрували право власності на ці будівлі. Тому у 2017 році було відкрито кримінальне провадження щодо умисного пошкодження та руйнування пам’яток історії та культури. Судовий процес тривав довго і складно, але це вже крапка. Відтепер Садибі Дмитрієва не загрожуватиме руйнування, вона повернулась у власність громади. Величезну роль у процесі відіграла участь киян та представників Київської міської ради у всіх судових засіданнях», – розповіла Ксенія Семенова.

Депутатка додала, що наразі у столиці ініціювали електронну петицію, яка передбачає створення Музею архітектури в Садибі Дмитрієва.

Теги: Київрада місто культура

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває робота над створенням нових зручних транспортних продуктів для киян
У столичних маршрутках змінять систему оплати
3 березня, 09:34
Перші об’єкти реконструйованої системи – 15 точок оповіщення – вже протестували у Деснянському районі
У столиці протестована оновлена система оповіщення
2 березня, 13:19
Wellboy розійшовся зі своїм проросійським продюсером
Wellboy: Розлучення з продюсером Бардашем для мене було дуже болючим
12 лютого, 20:30

Новини

Майже половина жителів Києва залишилася без опалення
Майже половина жителів Києва залишилася без опалення
Окупанти вдарили по Києву «Кинджалом»
Окупанти вдарили по Києву «Кинджалом»
Нові вибухи у Києві: Кличко повідомив деталі
Нові вибухи у Києві: Кличко повідомив деталі
Садибу Дмитрієва повернуто у власність територіальної громади Києва
Садибу Дмитрієва повернуто у власність територіальної громади Києва
Через ракетну атаку частина Києва лишилася без світла
Через ракетну атаку частина Києва лишилася без світла
Через ворожу атаку знеструмлено низку ділянок «Укрзалізниці»: перелік
Через ворожу атаку знеструмлено низку ділянок «Укрзалізниці»: перелік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ та приголомшила світ елегантним виглядом (фото)
40K
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
30K
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
14K
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
12K
Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні
11K
У Києві прогримів потужний вибух

Новини

Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту