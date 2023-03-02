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У столиці протестована оновлена система оповіщення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці протестована оновлена система оповіщення
Перші об’єкти реконструйованої системи – 15 точок оповіщення – вже протестували у Деснянському районі
фото з відкритих джерел

Загалом по Києву передбачено 630  точок сповіщення

Столична влада протестували нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації у Києві. За зразок взяті системи, що працюють с США, Німеччині та Польщі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Нова система може працювати близько тижня без електропостачання — на своєму резервному обладнанні. Відтак, навіть в умовах відключення всіх операторів зв’язку ця система діятиме, адже керуватиметься автономно та із застосуванням штучного інтелекту. Це забезпечуватиме більш точне прогнозування надзвичайної ситуації та ефективніші плани реагування на неї», – підкреслив Кличко.

Перші об’єкти реконструйованої системи – 15 точок оповіщення – вже протестували у Деснянському районі столиці. А за два тижні до них додадуть іще 12. Загалом у Деснянському районі передбачено встановити 47 точок сповіщення. Всього ж по Києву – 630.

Нова територіальна автоматизована система оповіщення (ТАСЦО), окрім формування сигналу «Увага всім», дозволяє виконати адресне (індивідуальне на кожен гучномовець) сповіщення громадян у залежності від типу надзвичайної ситуації, її масштабу та прогнозу розвитку.

Така гнучка робота дає можливість в короткі терміни забезпечити організацію виконання необхідних дій населенням. – Індивідуально по кожному мікрорайону (зоні) та в оптимальний спосіб, що забезпечує мінімізацію можливих наслідків від тієї чи іншої надзвичайної ситуації.

При цьому важливо, що процес модернізації ніяк не вплине на надійність функціонування існуючої системи оповіщення містян, яка продовжує працювати в штатному режимі.

Загальна вартість проєкту становитеме близько 400 млн. грн. Всі ці роботи місто планує завершити до кінця 2024 року.

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Теги: Віталій Кличко надзвичайні ситуації робота місто влада столиця Київ тривога

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