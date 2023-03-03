У столичних маршрутках змінять систему оплати

Триває робота над створенням нових зручних транспортних продуктів для киян

Перевізники пояснили, що може змінитися для пасажирів

У Києві можуть ввести безготівкову оплату у маршрутках вже цьогоріч. Нині триває робота щодо приєднання приватних перевізників до автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП). Про це повідомив «Вечірньому Києву» заступник начальника департаменту управління проєктами КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Роман Деркач.

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«Для цього потрібне бажання приватних перевізників… обладнання рухомого складу транспорту приватних перевізників валідаторами або альтернативними інструментами валідації та обліку оплати проїзду. Щиро сподіваємось та прикладемо максимум зусиль, щоб це відбулось у 2023 році», – відповів він на питання щодо перспектив приєднати до АСОП приватних перевізників.

Восени 2022 року оплата карткою запрацювала на всіх автобусних маршрутах Києва, а минулого місяця – і в Київській кільцевій електричці.

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Безготівкова оплата в електричні нині працює у тестовому режимі. Валідатори встановили на зупинках «Протасів Яр», «Київ-Деміївський», «Лівий Берег», «Лівобережна», «Київ-Дніпровський», «Русанівка», «Троєщина», «Троєщина-2», «Почайна», «Зеніт», «Рубежівський», «Святошин», «Борщагівка», «Київ-Волинський», «Караваєві дачі», «Сирець» та «Вишгородська».

Щоб скористатися транспортною картою, треба заздалегідь поповнити електронний «гаманець» через термінали на станціях або в додатку «Київ Цифровий».

Для оплати проїзду достатньо прикласти транспортну карту, банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до турнікета чи валідатора на станції міської електрички.

Чому це важливо

Безготівковий проїзд у громадському транспорті став можливим завдяки розвитку системи АСОП, яку запровадили у столиці ще 2018 року.

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Електронний квиток дозволив позбавитись від обігу готівки в транспорті, економити на додаткових робочих місцях та друку паперових квитків.

«Київ отримав зручний інструмент контролю пасажиропотоку як в наземному транспорті, так і в метрополітені. Цей інструмент дозволяє бачити завантаженість маршрутів в розрізі дня, тижня та місяця, що дозволяє приймати оперативне рішення щодо збільшення або зменшення рухомого складу на маршруті», – розповів Роман Деркач.

Пасажири своєю чергою отримали три зручних варіанти оплати проїзду: одноразовий QR квиток, транспортна картка (при придбанні 50 поїздок — вартість однієї поїздки складає 6,5 грн замість 8 гривень) або оплата банківською картою. Відстежувати свої витрати за поїздки пасажири можуть через додаток «Київ Цифровий».

Також АСОП дозволила обліковувати перевезених пільговиків та оперативно відшкодувати перевізнику витрати на перевезення пільгових категорій населення.

Роман Деркач анонсував появу нових зручних транспортних продуктів для киян, над якими нині ведеться робота. Що саме це буде, він не уточнив.

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До слова, раніше повідомлялось, що на Троєщині маршрутка влетіла в легковик.