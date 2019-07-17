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    Самогубство хлопця у відділі поліції: ірпінським правоохоронцям «світить» строк

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    <div class="alt">Ірпінський відділ поліції</div> <div class="copy"></div> - Самогубство хлопця у відділі поліції: ірпінським правоохоронцям «світить» строк
    Ірпінський відділ поліції
    Фото: Нацполіція

    Зброя, з якої хлопець стріляв у себе, не була належним чином вилучена працівниками поліції на місці затримання

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, проводять досудове розслідування за фактом неналежного виконання співробітниками Головного управління Нацполіції в Київській області своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (смерть людини). Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Йдеться про надзвичайну подію, що сталася в Ірпінському відділі поліції: застрелився затриманий правоохоронцями 19-річний хлопець.

    За даним ДБР:

    У ДБР встановили, що зброя, з якої затриманий стріляв у себе, не була належним чином вилучена працівниками поліції на місці затримання.

    Відкрито кримінальне провадження за ч.2. ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

    У разі доведення вини, поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Досудове розслідування триває.

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