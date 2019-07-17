Самогубство хлопця у відділі поліції: ірпінським правоохоронцям «світить» строк



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Ірпінський відділ поліції Фото: Нацполіція

Зброя, з якої хлопець стріляв у себе, не була належним чином вилучена працівниками поліції на місці затримання

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, проводять досудове розслідування за фактом неналежного виконання співробітниками Головного управління Нацполіції в Київській області своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (смерть людини). Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Йдеться про надзвичайну подію, що сталася в Ірпінському відділі поліції: застрелився затриманий правоохоронцями 19-річний хлопець.

За даним ДБР:

на вулиці в м. Ірпінь Київської області між громадянином та двома іншими особами виникла конфліктна ситуація, під час якої він двічі вистрілив у їх бік;

поліцейські полку поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Київській області затримали громадянина за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство;

після цього, затриманого доставили до Ірпінського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство;

у відділку чоловік вистрілив собі в голову, внаслідок чого помер. Читайте також У центрі Києва знайшли повішеним хлопця, який пропав під час Atlas Weekend (фото) Вчора, 11:50 У Первомайську знайшли застреленим кандидата в нардепи Вчора, 20:57



У ДБР встановили, що зброя, з якої затриманий стріляв у себе, не була належним чином вилучена працівниками поліції на місці затримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2. ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

У разі доведення вини, поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.