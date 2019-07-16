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    У центрі Києва знайшли повішеним хлопця, який пропав під час Atlas Weekend (фото)

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    Тіло хлопця знайшли&nbsp;на вулиці Інститутській, 18а - У центрі Києва знайшли повішеним хлопця, який пропав під час Atlas Weekend (фото)
    Тіло хлопця знайшли на вулиці Інститутській, 18а
    Фото: Інформатор

    Тіло висіло між 24-м і 25-м поверхами висотки

    15 липня на вулиці Інститутській, 18а у Печерському районі Києва виявили труп хлопця. Тіло було на одній зі сходів висотного будинку і висіло між 24-м і 25-м поверхами.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 20:40.

    За попередньою інформацією, хлопець покінчив життя самогубством. Тіло провисіло на сходах кілька днів, перш ніж його виявили. Особа загиблого встановлена - це Вадим Онищенко, хлопцю було 20 років.

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    Як повідомляє Інформатор, хлопець сказав батькам, що йде на фестиваль Atlas Weekend. Зв'язок з ним обірвався ще 11 липня. Він був оголошений у розшук. 

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

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    У центрі Києва знайшли повішеним хлопця, який пропав під час Atlas Weekend (фото)
    У центрі Києва знайшли повішеним хлопця, який пропав під час Atlas Weekend (фото)
    У центрі Києва знайшли повішеним хлопця, який пропав під час Atlas Weekend (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 14 липня у Дарницькому районі Києва за адресою Харківське шосе, 160а стався страшний інцидент. Жінка повернулася додому і виявила свого сина мертвим: 22-річний хлопець повісився в квартирі.

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