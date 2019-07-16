У центрі Києва знайшли повішеним хлопця, який пропав під час Atlas Weekend (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло хлопця знайшли на вулиці Інститутській, 18а Фото: Інформатор

Тіло висіло між 24-м і 25-м поверхами висотки

15 липня на вулиці Інститутській, 18а у Печерському районі Києва виявили труп хлопця. Тіло було на одній зі сходів висотного будинку і висіло між 24-м і 25-м поверхами.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 20:40.

За попередньою інформацією, хлопець покінчив життя самогубством. Тіло провисіло на сходах кілька днів, перш ніж його виявили. Особа загиблого встановлена - це Вадим Онищенко, хлопцю було 20 років.

Як повідомляє Інформатор, хлопець сказав батькам, що йде на фестиваль Atlas Weekend. Зв'язок з ним обірвався ще 11 липня. Він був оголошений у розшук.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

Нагадаємо, 14 липня у Дарницькому районі Києва за адресою Харківське шосе, 160а стався страшний інцидент. Жінка повернулася додому і виявила свого сина мертвим: 22-річний хлопець повісився в квартирі.