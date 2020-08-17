  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сарра Яєць, Ілектра, Ангел: кияни дають своїм дітям екзотичні імена

    • Розсилка
    Сарра Яєць, Ілектра, Ангел: кияни дають своїм дітям екзотичні імена

    Деякі батьки вмикають фантазію і дають дітям дивні імена

    Вже котрий рік поспіль ім'я Софія залишається у лідерах імен, які обирають батьки-кияни для своїх дітей. Проте є й ті батьки, котрі вмикають фантазію та обирають екзотичні та рідкісні імена для малюків.

    Про це розповіли в Управлінні Міністерства юстиції в Києві.

    Отже, найпопулярнішими іменами першого півріччя 2020 року були:

    Жіночі імена:

    • Софія, Поліна, Марія, Анна, Анастасія, Кіра

    Чоловічі імена:

    • Максим, Олександр, Марк, Матвій, Тимофій, Михайло

    Найрідкіснішими іменами, які надавалися дітям при державній реєстрації народження в I півріччі, були:

    Жіночі імена:

    • Аделіна, Теона, Квітослава, Пелагея, Прасковія, Ядвіга, Лілі, Айна, Сарра Яєць, Праміла, Лавінія, Ясна, Забава, Ілектра, Берліна, Мілада, Ярина, Владіана, Михайлина, Аріель

    Чоловічі імена:

    • Марко, Северин, Ґаррі, Єлєзар, Кіпрян, Дорофій, Орест, Гедеон, Яросвіт, Мирослав, Харлампій, Аскольд, Федір, Ангел, Дарій, Лукас, Сава, Влас, Дем’ян, Антіп, Оскар, Маркус

    «Зауважимо, що багато народів світу вірять у магічну силу імені, його нерозривний зв'язок з людиною, яку воно називає. Тож обирайте імена з любов'ю та відповідально, щоб з ними дітям було приємно та комфортно», - зазначили у Мінюсті.

    Київ діти Міністерство юстиції кияни батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ