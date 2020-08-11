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    Сервіс єМалятко запрацює онлайн у вересні

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    єМалятко &ndash; комплексна послуга для батьків новонароджених - Сервіс єМалятко запрацює онлайн у вересні
    єМалятко – комплексна послуга для батьків новонароджених

    єМалятко об’єднує послуги, пов’язані з народженням дитини

    У вересні у системі eHealth з'являться медичні висновки у формі відповідного запису та послуга єМалятко онлайн.

    Про це у Facebook повідомив заступник міністра цифової трансформації Олексій Вискуб за підсумками зустрічі Мінцифри, МОЗ, НСЗУ з представниками розробників медичних інформаційних систем.

    «Про медичні висновки у формі відповідного запису в системі eHealth, які мають прийти на зміну різноманітним та корупційним паперовим медичним довідкам, в Україні говорять вже давно. Останнім часом, навіть, започатковані окремі хибні ініціативи, які мають на меті запровадження «костильних» електронних довідок (як-то лікарняний) поза системою eHealth.

    Втім, всі учасники наради підтвердили прихильність цільовій моделі та поступового запровадження медичних висновків в системі eHealth. Лише такий підхід здатен дійсно оптимізувати ще радянську сферу довідок, ліквідувати наявні зловживання (підробки) та значно зекономити бюджетні кошти», - заявив Вискуб.

    За його словами, першим медичним висновком стане висновок про народження.

    «Починаючи з січня 2020 року ми поступово розвиваємо першу в Україні комплексну послугу єМалятко, яка дає можливість батькам новонародженої дитини за 1 заявою отримувати до 10 послуг. Сьогодні цією послугою скористалися вже майже 17 тис громадян у 32 містах. Подати заяву сьогодні можна виключно офлайн в одному з 202 закладів (пологові, ЦНАП, ДРАЦС)», - додали у Мінцифри.

    Заступник міністра пояснив, що ключовим бар'єром до онлайн є наявність паперової довідки про народження, яка є підставою для реєстрації народження дитини. 

    «За спільної домовленості модуль запрацює поступово протягом вересня на базі пологових будинків, і одночасно з цим, послуга єМалятко ставатиме доступною для мешканців відповідних територій», - додав Вискуб.

    ЄМалятко – це комплекс, який об’єднує послуги, пов’язані з народженням дитини.

    Серед них:

    • реєстрація народження дитини,
    • місця її проживання,
    • визначення походження дитини,
    • оформлення допомоги при народженні,
    • допомоги на дітей у багатодітних сім’ях,
    • внесення відомостей про дитину до електронного Реєстру пацієнтів,
    • внесення відомостей про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру,
    • оформлення індивідуального номера платника податків,
    • визначення належності дитини до українського громадянства,
    • оформлення посвідчень батьків та дитини багатодітної сім’ї.

     

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