На трасі під Одесою поліція виявила 13-річного киянина, що втік із дому «на заробітки»



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Поліцейські провели з хлопцем бесіду і відвезли в Київ Фото: Нацполіція

Київські поліцейські розшукали неповнолітнього втікача

Декілька днів тому до Дніпровського управління поліції звернулася місцева мешканка із заявою про те, що пішов із дому та не повернувся її 13-річний син й на зв'язок не виходить. Подію належним чином зареєстрували, а правоохоронці розпочали пошуки підлітка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За словами старшого інспектора ювенальної превенції Дніпровського управління поліції Олексія Крупені, оскільки раніше хлопець неодноразово тікав із дому, правоохоронці по всій Україні розіслали орієнтування з його прикметами.

«Ми отримали повідомлення від колег із Одеської області про те, що на трасі вони зупинили хлопця, який пішки йшов до міста та за описом виявився схожим на київського втікача. Після перевірки інформація підтвердилася, а відтак неповнолітнього зараз повертаємо назад у Київ. Нам свій вчинок він пояснив тим, що поїхав із дому на заробітки і вирушив до Чорного моря «автостопом», - розповів правоохоронець.

За час відсутності вдома жодних протиправних дій відносно хлопця не вчинялося.

Правоохоронці провели з підлітком профілактичну бесіду щодо наслідків скоєння необдуманих вчинків. Також вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання, утримання та розвитку дитини.

Нагадаємо, 4 серпня до Подільського управління поліції звернулась місцева мешканка із заявою про зникнення 16-річної дитини.

Згодом правоохоронці розшукали дівчину у місті Кам’янець-Подільський.