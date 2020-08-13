На Оболоні бабуся покинула біля магазину коляску з дітьми і не повернулась (фото)



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Лікарі оглянули малечу та відвезли до медичного закладу Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили дітей із родини

До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що поряд із магазином на вулиці Північній тривалий час знаходиться візочок із двома маленькими дітками. За кілька хвилин після отримання інформації поліцейські розшукали родичку дівчаток та встановили обставини, за яких вона їх залишила.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як зазначив начальник сектору ювенальної превенції Оболонського управління поліції Володимир Моргуненко, родина перебуває на обліку як така, що опинилась у складних життєвих обставинах у зв’язку з ухилянням батьків від виконання своїх обов’язків.

«Нам жінка пояснила, що донька залишила в неї дітей та близько двох місяців вона не з’являється вдома й не цікавиться малечею. А відтак жінка попросила забрати сестричок, написала офіційну відмову та передала їх на піклування державі», - повідомив правоохоронець.

У результаті співробітники сектору ювенальної превенції, служби у справах дітей та сім’ї спільно з центром соціальної служби сім'ї, дітей та молоді та представником відділу охорони здоров’я вилучили з родини дівчаток віком один та два роки.

Після огляду лікарі відвезли малечу до медичного закладу для тимчасового перебування.