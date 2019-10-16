СБУ виявила два схрони зі зброєю бойовиків «ЛНР»



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З підземної схованки у селі Запорізьке Старобільського району правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-22 Фото: СБУ

Зброю вилучили у селі Запорізьке Старобільського району та селі Райгородка Новоайдарського району Луганщини

Служба безпеки виявила в Луганській області два місця незаконного зберігання військових засобів ураження, залишених терористами «ЛНР».

Про це 16 жовтня повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що з підземної схованки на території недобудованого санаторію у селі Запорізьке Старобільського району правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-22, тротилову шашку вагою 200 грамів, підривач, три гранати, гранатометний постріл ВОГ-25 та велику кількість патронів для автомата Калашникова.

За оперативною інформацією, арсенал залишив місцевий житель, який у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань та брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів.

Інший схрон виявлено у селі Райгородка Новоайдарського району. За інформацією спецслужби, схованку також облаштував учасник одного з бандугруповань так званої «ЛНР». У дворі нежилої приватної оселі зловмисник приховав чотири бойові гранати РГД-5 та Ф-1, чотири запали та майже 400 набоїв калібру 7,62 мм.

«Обидва бойовика незаконних збройних формувань перебувають у розшуку», - заявили в СБУ.

У межах відкритих кримінальних проваджень за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Заходи з виявлення арсеналів зброї проводились спільно з поліцією та саперами оперативно-тактичного угруповання «Північ» ЗСУ.