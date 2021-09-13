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    СБУ на Київщині розпочинає антитерористичні навчання. Що потрібно знати громадянам

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    Силовики у кілька етапів відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об&rsquo;єктах - СБУ на Київщині розпочинає антитерористичні навчання. Що потрібно знати громадянам
    Силовики у кілька етапів відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах
    Фото: пресслужба СБУ

    СБУ закликає гостей і мешканців Київщини зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень

    Завтра, 14 вересня, у Київській області через тренування силовиків можливі обмеження руху та перевірка документів. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Києві та області.

    «З 14 по 16 вересня координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у Києві та області проведе тактико-спеціальні навчання з 14 по 16 вересня. Тренування відбудуться на території Білоцерківського та Обухівського районів. Силовики у кілька етапів відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу. Тож СБУ звертається до громадян з проханням мати їх при собі», – зазначається у повідомленні.

    У тренуванні братимуть участь підрозділи СБУ, Нацгвардії, поліції, Військової служби правопорядку, Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, ДСНС, командування військової частини, представники органів влади Київської області.

    СБУ закликає гостей і мешканців Київщини зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей та належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

    Нагадаємо, 6 вересня, Головне управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях провело черговий етап тактико-спеціальних навчань з міжвідомчої взаємодії у зоні операції Об’єднаних сил.

    Як раніше повідомлялося, в СБУ подзвонили з Лаври і повідомили про замах на Зеленського.

    До слова, у липні у приміщенні київської синагоги провели антитерористичні навчання.

    Теги: СБУ ДСНС Київщина навчання
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    СБУ на Київщині розпочинає антитерористичні навчання. Що потрібно знати громадянам