В СБУ подзвонили з Лаври і повідомили про замах на Зеленського

Силовики повідомили про загрозу вбивства Зеленського

Анонім повідомив про плановане вбивство президента Володимира Зеленського та збройну атаку на будівлю Верховної Ради. Про це «Сьогодні» підтвердили в СБУ.

Інформацію раніше повідомили виданню «Страна» джерела в СБУ.

«Того, хто телефонував, швидко визначили. Ним виявилася людина з розхитаною психікою, жебрак. Він телефонував із чужого телефона, який на дві хвилини позичив у жінки», – йдеться в повідомленні.

Людина представилася Георгієвим Володимиром Олександровичем. Коли йому зателефонували з СБУ, трубку взяла жінка, працівниця Києво-Печерської лаври, і розповіла, що позичила телефон.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за цим фактом.

В СБУ пообіцяли найближчим часом оприлюднити у себе на сайті повну версію подій.

Пізніше у відомстві повідомили, що на гарячу лінію СБУ надійшло повідомлення із погрозами щодо перших осіб держави.

«Співробітники Служби оперативно зреагували та відпрацювали цей дзвінок. Зловмисником виявився чоловік без постійного місця проживання, з ознаками психічних розладів. Наразі триває перевірка і вживаються необхідні заходи», – повідомили у СБУ.

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