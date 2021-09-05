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    В СБУ подзвонили з Лаври і повідомили про замах на Зеленського

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    Повідомлення виявилося неправдивим - В СБУ подзвонили з Лаври і повідомили про замах на Зеленського
    Повідомлення виявилося неправдивим
    Фото Офісу президента

    Силовики повідомили про загрозу вбивства Зеленського

    Анонім повідомив про плановане вбивство президента Володимира Зеленського та збройну атаку на будівлю Верховної Ради. Про це «Сьогодні» підтвердили в СБУ.

    Інформацію раніше повідомили виданню «Страна» джерела в СБУ.

    «Того, хто телефонував, швидко визначили. Ним виявилася людина з розхитаною психікою, жебрак. Він телефонував із чужого телефона, який на дві хвилини позичив у жінки», – йдеться в повідомленні.

    Людина представилася Георгієвим Володимиром Олександровичем. Коли йому зателефонували з СБУ, трубку взяла жінка, працівниця Києво-Печерської лаври, і розповіла, що позичила телефон.

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за цим фактом.

    В СБУ пообіцяли найближчим часом оприлюднити у себе на сайті повну версію подій.

    Пізніше у відомстві повідомили, що на гарячу лінію СБУ надійшло повідомлення із погрозами щодо перших осіб держави.

    «Співробітники Служби оперативно зреагували та відпрацювали цей дзвінок. Зловмисником виявився чоловік без постійного місця проживання, з ознаками психічних розладів. Наразі триває перевірка і вживаються необхідні заходи», – повідомили у СБУ.

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    Теги: СБУ вбивство телефон Володимир Зеленський жінка чоловік
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    В СБУ подзвонили з Лаври і повідомили про замах на Зеленського