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    У приміщенні київської синагоги провели антитерористичні навчання

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    Тренування проводилося спільно з представниками ізраїльського посольства - У приміщенні київської синагоги провели антитерористичні навчання
    Тренування проводилося спільно з представниками ізраїльського посольства
    Фото: Служба безпеки України

    В ході операції відпрацьовувалося «звільнення посла Ізраїлю»

    У неділю, 4 липня, Службою безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль, були проведені тактико-спеціальні навчання у Києві. Як повідомляє Голосне управління СБУ в м. Києві на своїй сторінці у Facebook, був відпрацьований механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у синагозі столиці.

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    У приміщенні київської синагоги провели антитерористичні навчання
    У приміщенні київської синагоги провели антитерористичні навчання
    У приміщенні київської синагоги провели антитерористичні навчання
    У приміщенні київської синагоги провели антитерористичні навчання

    За легендою навчань, умовні «терористи» захопили в заручники Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль та вірян, що знаходились в приміщенні синагоги. Тож задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах.

    «Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського. Участь у них взяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади. В рамках антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО «А» СБУ звільнили всіх «заручників» та затримали умовних «терористів», – йдеться у повідомленні.

    Представники Штабу Антитерористичного центру СБУ відзначили високий рівень злагодженості та ефективності дій всіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва. Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували всім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях.

    Нагадаємо, що про заплановані навчання в центрі Києва СБУ повідомила мешканців столиці у четвер. Також Служба безпеки України закликала гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

    Нагадаємо, у ніч на 28 травня Служба безпеки України провела планові антитерористичні навчання в київському метрополітені.

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    Теги: СБУ Київ Ізраїль заручники навчання звільнення
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    У приміщенні київської синагоги провели антитерористичні навчання