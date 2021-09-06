СБУ провела на Донбасі навчання на випадок терактів (відео)

За сценарієм тренувань, умовні терористи вирішили вчинити теракт на залізничному вокзалі Костянтинівки

За сценарієм тренувань, умовні терористи вирішили вчинити теракт на залізничному вокзалі Костянтинівки

В СБУ запевняють, що навчання пройшли в умовах, максимально наближених до реальних

Головне управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях провело черговий етап тактико-спеціальних навчань з міжвідомчої взаємодії у зоні операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За сценарієм тренувань, умовні терористи вирішили вчинити теракт на залізничному вокзалі Костянтинівки. Вони заклали три «вибухові пристрої», два з яких підірвали одразу. Третій вибух «зловмисники» готували вчинити згодом. Правоохоронцям вдалося швидко евакуювати пасажирів та працівників залізничного вокзалу. Поліція та слідчо-оперативна група СБУ оточили місця вибухів. Службова собака виявила місце закладення третього «вибухового пристрою», який знешкодили вибухотехніки», – йдеться у повідомленні.

Детально проаналізувавши всі фази операції, керівництво штабу Антитерористичного центру СБУ надало рекомендації та розробило додаткові інструкції з покращення рівня міжвідомчої взаємодії для всіх учасників тренувань.

Навчання пройшли в умовах, максимально наближених до реальних. У них взяли участь представники регіональних підрозділів Служби безпеки, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.

До слова, Німеччина запідозрила евакуйованих афганців у причетності до тероризму.