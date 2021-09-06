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    СБУ провела на Донбасі навчання на випадок терактів (відео)

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    За сценарієм тренувань, умовні терористи вирішили вчинити теракт на залізничному вокзалі Костянтинівки - СБУ провела на Донбасі навчання на випадок терактів (відео)
    За сценарієм тренувань, умовні терористи вирішили вчинити теракт на залізничному вокзалі Костянтинівки
    Фото: ssu.gov.ua

    В СБУ запевняють, що навчання пройшли в умовах, максимально наближених до реальних

    Головне управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях провело черговий етап тактико-спеціальних навчань з міжвідомчої взаємодії у зоні операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «За сценарієм тренувань, умовні терористи вирішили вчинити теракт на залізничному вокзалі Костянтинівки. Вони заклали три «вибухові пристрої», два з яких підірвали одразу. Третій вибух «зловмисники» готували вчинити згодом. Правоохоронцям вдалося швидко евакуювати пасажирів та працівників залізничного вокзалу. Поліція та слідчо-оперативна група СБУ оточили місця вибухів. Службова собака виявила місце закладення третього «вибухового пристрою», який знешкодили вибухотехніки», – йдеться у повідомленні.

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    Детально проаналізувавши всі фази операції, керівництво штабу Антитерористичного центру СБУ надало рекомендації та розробило додаткові інструкції з покращення рівня міжвідомчої взаємодії для всіх учасників тренувань.

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    Навчання пройшли в умовах, максимально наближених до реальних. У них взяли участь представники регіональних підрозділів Служби безпеки, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.

    До слова, Німеччина запідозрила евакуйованих афганців у причетності до тероризму.

    Теги: теракт Донбас СБУ Луганщина Донеччина військові навчання
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    СБУ провела на Донбасі навчання на випадок терактів (відео)