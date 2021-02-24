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    СБУ викрила хакерів, які зламували акаунти і месенджери посадовців Київщини (фото, відео)

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    Хакери діяли на замовлення клієнтів - СБУ викрила хакерів, які зламували акаунти і месенджери посадовців Київщини (фото, відео)
    Хакери діяли на замовлення клієнтів
    Фото з відкритих джерел

    Вартість «послуг» хакерів становила до $3 тис.

    Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угруповання на Київщині. Учасники угруповання за гроші забезпечували клієнтам несанкціонований доступ до месенджерів, акаунтів у соцмережах та електронних поштових скриньок користувачів.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Досудове розслідування встановило, що зловмисники через підконтрольний віртуальний сервер зламували облікові записи мобільних месенджерів і соціальних мереж низки посадовців Київщини. Задокументовано, що серед постраждалих від їхніх дій голова одного з районних судів області. Вартість «послуг» становила до $3 тис. залежно від складності та обсягів роботи.

    За інформацією СБУ, власник хостингу систематично виїжджає за кордон, в тому числі до Російської Федерації. Його основною клієнтурою були громадяни РФ та вітчизняні «приватні детективи». Наразі перевіряється можливий зв’язок чоловіка зі спецслужбами країни-агресора.

    Для анонімності оплати послуг зловмисник приймав «розрахунки» у криптовалюті, а також на електронні гаманці заборонених в Україні російських небанківських платіжних систем.

    Під час проведення обшуків за місцями розміщення серверів в орендованому офісному приміщенні та приватному помешканні організатора в Фастівському районі Київщини, правоохоронці вилучили:

    • комп’ютерне обладнання;
    • банківські карти;
    • зразки програмного забезпечення, що використовувались для отримання несанкціонованого доступу,

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    СБУ викрила хакерів, які зламували акаунти і месенджери посадовців Київщини (фото, відео)
    СБУ викрила хакерів, які зламували акаунти і месенджери посадовців Київщини (фото, відео)
    СБУ викрила хакерів, які зламували акаунти і месенджери посадовців Київщини (фото, відео)

    Усі вони будуть направлені на експертизу.

    Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за ст. ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

    Викриття проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

    Теги: СБУ кримінал Київщина хакер
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