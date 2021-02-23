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    4 кг амфетаміну в пачках з-під соку: СБУ в Одесі заблокувала міжрегіональний наркотрафік

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    &laquo;Товар&raquo; для замовників мали привезти наркокур'єри зі столичного регіону - 4 кг амфетаміну в пачках з-під соку: СБУ в Одесі заблокувала міжрегіональний наркотрафік
    «Товар» для замовників мали привезти наркокур'єри зі столичного регіону
    фото: Facebook

    Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників наркоугруповання.

    В Одесі Служба безпеки України заблокувала міжрегіональний канал постачання амфетаміну.

    Правоохоронці затримали одного з наркоділків на автовокзалі обласного центру, повідомляє пресслужба СБУ.

    «Співробітники СБУ отримали оперативну інформацію про спробу учасників наркоугруповання налагодити механізм переправлення амфетаміну з Києва на Одещину для продажу. «Товар» для замовників мали привезти наркокур'єри зі столичного регіону», – йдеться у повідомлені.

    Під час огляду багажу зловмисника виявлено майже 4 кілограми амфетаміну. «Зловмисник приховав заборонені речовини в упаковках з-під соку», – розповіли у відомстві.

    У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

    Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників наркоугруповання.

    Нагадаємо, на Вінниччині поліцейські зупинили автомобіль із зброєю та наркотиками.

    Теги: СБУ Одеса наркотики
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