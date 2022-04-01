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    СБУ прокоментувала публікацію The Times про кібератаку китайських хакерів

    СБУ спростовує витік інформації про китайську кібератаку на Україну в лютому - СБУ прокоментувала публікацію The Times про кібератаку китайських хакерів
    СБУ спростовує витік інформації про китайську кібератаку на Україну в лютому
    фото з відкритих джерел

    СБУ зазначила, що не має відношення до висновків, які оприлюднили журналісти видання The Times

    Служба безпеки України відреагувала на публікацію британського видання The Times з посиланням наче на «внутрішні документи Служби безпеки України».

    «Служба безпеки України не надавала ЗМІ будь-якої офіційної інформації про те, що нібито напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну на наші військові та інші ресурси було проведено кібератаки з Китаю», – йдеться в повідомленні.

    СБУ зазначила, що не має відношення до висновків, які оприлюднили журналісти видання The Times.

    «В СБ України наразі немає таких даних і жодне розслідування з цього приводу не ведеться», – підкреслили в СБУ.

    Раніше сьогодні британське видання The Times повідомило, що китайські урядові хакери провели низку кібератак на українські військові та енергетичні об’єкти напередодні початку повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого. Інформація про це нібито надійшла від неназваного посадовця СБУ та містить посилання на внутрішні документи служби.

    Автори матеріалу припускають, що, ймовірно, звіти підготувала розвідка іншої країни. За цими документами, йдеться про низку кібератак на більш як 600 веб-ресурсів, пов’язаних з Міністерством оборони України та інших органів влади, у період 20-23 лютого.

    Нагадаємо, за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.

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    Теги: розвідка росія окупанти СБУ війна документи військові розслідування Україна окупація #stoprussia
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    СБУ прокоментувала публікацію The Times про кібератаку китайських хакерів