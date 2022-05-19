СБУ викрила у Києві пропагандиста, який чекав на прихід «нової влади»

жалівся на «утиски всього російського» та сподівався на встановлення у Києві «нової влади»

Житель Києва жалівся на «утиски всього російського» та сподівався на встановлення у Києві «нової влади»

Проросійський пропагандист адміністрував мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів із загальною аудиторією понад 350 тисяч користувачів

У Києві правоохоронці викрили проросійського пропагандиста, який чекав на «нову владу» в Україні, про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, чоловік адміністрував мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів із загальною аудиторією понад 350 тисяч користувачів. Там розміщувались матеріали, в яких автор прославляв російські окупаційні війська та звинувачував країни-партнери у розповсюдженні нібито фейків про події в Україні.

В месенджерах зрадника співробітники спецслужби виявили переписку з громадянами РФ, де він висловлює підтримку російської агресії та сподівання на встановлення у Києві «нової влади». «Тут террор и репрессии, атакуют все русское» – жалівся у своїх повідомленнях поплічник окупантів куратору з РФ.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.