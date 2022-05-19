  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    СБУ викрила у Києві пропагандиста, який чекав на прихід «нової влади»

    Житель Києва&nbsp;жалівся на &laquo;утиски всього російського&raquo; та сподівався на встановлення у Києві &laquo;нової влади&raquo; - СБУ викрила у Києві пропагандиста, який чекав на прихід «нової влади»
    Житель Києва жалівся на «утиски всього російського» та сподівався на встановлення у Києві «нової влади»
    фото: СБУ

    Проросійський пропагандист адміністрував мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів із загальною аудиторією понад 350 тисяч користувачів

    У Києві правоохоронці викрили проросійського пропагандиста, який чекав на «нову владу» в Україні, про це повідомила пресслужба СБУ.

    За даними слідства, чоловік адміністрував мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів із загальною аудиторією понад 350 тисяч користувачів. Там розміщувались матеріали, в яких автор прославляв російські окупаційні війська та звинувачував країни-партнери у розповсюдженні нібито фейків про події в Україні.

    В месенджерах зрадника співробітники спецслужби виявили переписку з громадянами РФ, де він висловлює підтримку російської агресії та сподівання на встановлення у Києві «нової влади». «Тут террор и репрессии, атакуют все русское» – жалівся у своїх повідомленнях поплічник окупантів куратору з РФ.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    СБУ викрила у Києві пропагандиста, який чекав на прихід «нової влади»
    СБУ викрила у Києві пропагандиста, який чекав на прихід «нової влади»
    СБУ викрила у Києві пропагандиста, який чекав на прихід «нової влади»
    СБУ викрила у Києві пропагандиста, який чекав на прихід «нової влади»
    СБУ викрила у Києві пропагандиста, який чекав на прихід «нової влади»

    Чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

    Теги: росія окупанти СБУ Київ пропаганда війна Україна чоловік окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    СБУ викрила у Києві пропагандиста, який чекав на прихід «нової влади»