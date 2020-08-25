Державі повернуто 2 га землі в Чорнобильській зоні



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Лісову ділянку було незаконно передано у приватну власність Фото ілюстративне

Ринкова вартість лісової ділянки, яку повернули державі, становить майже 3 млн грн

Прокуратура повернула державі лісову ділянку на території зони відчуження ЧАЕС вартістю майже 3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Прокуратурою Київської області забезпечено виконання рішення Іванківського районного суду, яким задоволено позовні вимоги прокуратури про скасування правовстановлюючих документів на право власності та витребування у власність держави земельної ділянки лісового фонду площею 2 га, розташованої на території зони відчуження ЧАЕС поруч з Київським водосховищем на річці Дніпро», - йдеться в повідомленні.

Установлено, що вказану земельну ділянку незаконно та всупереч вимогам чинного законодавства було передано у власність громадянину для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель лісогосподарського призначення.

Наразі правовстановлюючі документи на землю скасовані, їх витребувано у власність держави, а державним реєстратором внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

«Таким чином, прокуратура Київщини повернула державі лісову ділянку площею 2 га, ринкова вартість якої становить майже 3 млн грн», - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, Київська місцева прокуратура № 3 скерувала до суду обвинувальний акт відносно 35-річної жінки, яка шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою по вул. Радистів у селищі Биківня Деснянського району столиці.