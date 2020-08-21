Столичний бізнесмен не сплатив за оренду землі 7,5 млн грн



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Підприємець декілька років ухилявся від сплати орендної плати за земельні ділянки

Вживаються заходи, направлені на відшкодування завданої шкоди

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику столичного підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що керівник фірми, розташованої в Києві, у період з 2017 по 2019 роки умисно ухилявся від сплати орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності.

Завдані збитки склали 7,5 млн гривень.

У межах кримінального провадження вживаються заходи, направлені на відшкодування завданої шкоди.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ ДФС у Києві.

До слова, прокуратурою Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно посадовців одного з територіальних підрозділів Держгеокадастру Київщини, яких викрили на одержанні 175 тис. гривень неправомірної вигоди.

Згідно з матеріалами слідства, начальник та державний кадастровий реєстратор одного з міжрайонних управлінь Головного управління Держгеокадастру Київської області пообіцяли підприємцю за грошову винагороду оформити реєстрацію земельної ділянки зі ставком площею 1,2 га, що належить сільській громаді.