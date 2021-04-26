Серйозна ДТП біля метро «Лісова». Водію стало зле за кермом (фото)
ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, протаранив Volkswagen і злетів з дороги
Сьогодні, 26 квітня, на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.
Аварія трапилась біля станції метро «Лісова». Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, протаранив Volkswagen і злетів з дороги. Volkswagen від удару перекинувся на бік.
За попередніми даними, літньому чоловікові за кермом ВАЗ стало погано за кермом, внаслідок чого і сталося зіткнення. Його госпіталізували в найближчу лікарню з травмами і високим тиском.
На місці працювали поліція, медики швидкої допомоги.
Як повідомлялося, 25 квітня на столичному проспекті Гагаріна автомобіль Nissan Teana на великій швидкості вилетів на газон і кілька разів перекинувся. У результаті події постраждало двоє пасажирів – жінка віком близько 40 років загинула на місці пригоди, інша жінка, 1998 року народження, госпіталізована до медичного закладу у важкому стані.
За кермом автомобіля був молодий чоловік, який зник із місця трагедії. Наразі поліція розшукує чоловіка.