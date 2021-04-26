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    Серйозна ДТП біля метро «Лісова». Водію стало зле за кермом (фото)

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    Серйозна ДТП біля метро «Лісова». Водію стало зле за кермом (фото)
    Фото: dtp.kiev.ua

    ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, протаранив Volkswagen і злетів з дороги

    Сьогодні, 26 квітня, на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

    Аварія трапилась біля станції метро «Лісова». Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, протаранив Volkswagen і злетів з дороги. Volkswagen від удару перекинувся на бік.

    За попередніми даними, літньому чоловікові за кермом ВАЗ стало погано за кермом, внаслідок чого і сталося зіткнення. Його госпіталізували в найближчу лікарню з травмами і високим тиском.

    На місці працювали поліція, медики швидкої допомоги.

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    Серйозна ДТП біля метро «Лісова». Водію стало зле за кермом (фото)
    Серйозна ДТП біля метро «Лісова». Водію стало зле за кермом (фото)
    Серйозна ДТП біля метро «Лісова». Водію стало зле за кермом (фото)
    Серйозна ДТП біля метро «Лісова». Водію стало зле за кермом (фото)

    Як повідомлялося, 25 квітня на столичному проспекті Гагаріна автомобіль Nissan Teana на великій швидкості вилетів на газон і кілька разів перекинувся. У результаті події постраждало двоє пасажирів – жінка віком близько 40 років загинула на місці пригоди, інша жінка, 1998 року народження, госпіталізована до медичного закладу у важкому стані.

    За кермом автомобіля був молодий чоловік, який зник із місця трагедії. Наразі поліція розшукує чоловіка.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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