Авто перекинулось кілька разів: у Києві в ДТП загинула жінка

У Києві в ДТП загинула жінка, її донька - госпіталізована

На столичному проспекті Гагаріна автомобіль Nissan Teana на великій швидкості ввечері у неділю, 25 квітня, вилетів на газон і кілька разів перекинувся.

У результаті аварії одна жінка загинула, ще одна - госпіталізована у важкому стані, інформує dtp.kiev.ua.

Відзначається, що жертви ДТП, попередньо мати (загинула) і донька, не були пристебнуті. При цьому, за словами свідків, за кермом автомобіля був невідомий молодий чоловік, 1992 року народження, який зник із місця трагедії. Його документи і зброя залишилися в салоні.

Також незадовго до трагедії в поліцію надійшло повідомлення, що водій Nissan Teana «лихачить по району».

На місці події працює оперативна група.

Як повідомлялося, 22 квітня на 18 км автодороги Київ – Одеса зіткнулися три автомобілі.

Також 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.

Нагадаємо, на трасі Київ-Харків позашляховик влетів у стелу АЗС.