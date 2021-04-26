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    Авто перекинулось кілька разів: у Києві в ДТП загинула жінка

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    У Києві сталася ДТП з перекиданням, загинула жінка - Авто перекинулось кілька разів: у Києві в ДТП загинула жінка
    У Києві сталася ДТП з перекиданням, загинула жінка

    У Києві в ДТП загинула жінка, її донька - госпіталізована

    На столичному проспекті Гагаріна автомобіль Nissan Teana на великій швидкості ввечері у неділю, 25 квітня, вилетів на газон і кілька разів перекинувся.

    У результаті аварії одна жінка загинула, ще одна - госпіталізована у важкому стані, інформує dtp.kiev.ua.

    Відзначається, що жертви ДТП, попередньо мати (загинула) і донька, не були пристебнуті. При цьому, за словами свідків, за кермом автомобіля був невідомий молодий чоловік, 1992 року народження, який зник із місця трагедії. Його документи і зброя залишилися в салоні.

    Також незадовго до трагедії в поліцію надійшло повідомлення, що водій Nissan Teana «лихачить по району».

    На місці події працює оперативна група.

    Як повідомлялося, 22 квітня на 18 км автодороги Київ – Одеса зіткнулися три автомобілі.

    Також 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.

    Нагадаємо, на трасі Київ-Харків позашляховик влетів у стелу АЗС.

    Теги: ДТП вантажівки водій жінка Nissan
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