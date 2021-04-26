ДТП на Вінниччині: лобове зіткнення, є загиблі та госпіталізовані (відео)

Слідчі встановили, що водій вантажівки «ДАФ» виїхав на смугу зустрічного руху

Пасажир «Мерседесу» дивом уцілів, його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні

На Вінниччині на автошляху Немирів-Гайсин поблизу села Зарудинці лоб в лоб зіткнулися дві вантажівки «Мерседес» та «ДАФ». Удар був настільки потужний, що від вантажівок залишилися лише купи брухту. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області.

Трагедія трапилася 25 квітня. Попередньо, слідчі встановили, що водій вантажівки «ДАФ» виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося лобове зіткнення двох автомобілів.

Уламки по всій дорозі. Одна із машин перевозила яблука.

Внаслідок ДТП загинув 45-річний водій «Мерседесу», мешканець Чернівецької області, та 33-річний керманич «ДАФу» з Одещини.

Поліцейські розслідують причини аварії в Немирівському районі. Відкрито кримінальне провадження. Справу розслідують як порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі встановлюють всі обставини смертельної ДТП.

Тим часом, у Києві, на проспекті Гагаріна автомобіль Nissan Teana на великій швидкості ввечері у неділю, 25 квітня, вилетів на газон і кілька разів перекинувся.

У результаті аварії одна жінка загинула, ще одна – госпіталізована у важкому стані.