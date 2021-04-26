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    Поліція розшукує водія, що скоїв смертельну ДТП у Києві (фото)

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    Автомобіль вилетів на газон і перекинувся - Поліція розшукує водія, що скоїв смертельну ДТП у Києві (фото)
    Автомобіль вилетів на газон і перекинувся
    Фото: Нацполіція

    У результаті ДТП загинула жінка, ще одна пасажирка авто перебуває в лікарні у важкому стані

    Правоохоронці розшукують водія, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду із смертельними наслідками на проспекті Гагаріна в Києві. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Так, 25 квітня близько 22:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про ДТП у Деснянському районі столиці. На місце події виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

    Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Nissan на проспекті Гагаріна не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги, внаслідок чого автомобіль перекинувся. У результаті події постраждало двоє пасажирів – жінка віком близько 40 років загинула на місці пригоди, інша жінка, 1998 року народження, госпіталізована до медичного закладу у важкому стані.

    Водій з місця пригоди втік, наразі його розшукують правоохоронці.

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    Поліція розшукує водія, що скоїв смертельну ДТП у Києві (фото)
    Поліція розшукує водія, що скоїв смертельну ДТП у Києві (фото)

    Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

    Поліцейські звертаються до громадян, які бачили або мають інформацію про вказану подію, зателефонувати за номером (044) 271-99-22 або на спецлінію 102.

    Як повідомлялося, на столичному проспекті Гагаріна автомобіль Nissan Teana на великій швидкості вилетів на газон і кілька разів перекинувся. За кермом автомобіля був молодий чоловік, який зник із місця трагедії. Його документи і зброя залишилися в салоні.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ кримінал смерть автомобіль розслідування
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