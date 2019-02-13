Серйозна ДТП на Столичному шосе: МАЗ зніс з мосту трактор (фото, відео)



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Зачепившись за відбійник, трактор злетів з моста і перекинувся Фото: Інформатор

Водія машини «Київавтодору» госпіталізували

У середу, 13 лютого, в Києві на Столичному шосе сталася масштабна ДТП: вантажний автомобіль МАЗ зніс з мосту снігоприбиральний трактор.

Аварія трапилася близько 07:00. Про це повідомляє Інформатор.

Обидва транспортні засоби рухалися у напрямку Південного мосту. За попередньою інформацією, МАЗ їхав на високій швидкості, не встиг загальмувати і в'їхав у трактор «Київавтодору». Від удару його знесло на дві смуги, відірвало снігоприбиральну щітку. В результаті, зачепившись за відбійник, трактор злетів з моста і перекинувся.

Водія машини «Київавтодору» госпіталізували. В якому він стані, поки невідомо, але транспорт дуже пошкоджений.

Водій МАЗа відбувся переляком, а у його машини незначно постраждав бампер. Від удару вантажний автомобіль протягнуло по дорозі пару десятків метрів.

Винуватець аварії повідомив, що ДТП сталася через слизьку дорогу, і він просто не встиг вчасно загальмувати.

На місці працювали правоохоронці, медики, слідчо-оперативна група і співробітники «Київавтодору». Деталі події з'ясовуються.

Через ДТП на Столичному шосе утворилися затори в обидва напрямки.