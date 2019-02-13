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    Серйозна ДТП на Столичному шосе: МАЗ зніс з мосту трактор (фото, відео)

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    <span lang="UK">Зачепившись за відбійник, трактор злетів з моста і перекинувся</span> - Серйозна ДТП на Столичному шосе: МАЗ зніс з мосту трактор (фото, відео)
    Зачепившись за відбійник, трактор злетів з моста і перекинувся
    Фото: Інформатор

    Водія машини «Київавтодору» госпіталізували

    У середу, 13 лютого, в Києві на Столичному шосе сталася масштабна ДТП: вантажний автомобіль МАЗ зніс з мосту снігоприбиральний трактор.

    Аварія трапилася близько 07:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Обидва транспортні засоби рухалися у напрямку Південного мосту. За попередньою інформацією, МАЗ їхав на високій швидкості, не встиг загальмувати і в'їхав у трактор «Київавтодору». Від удару його знесло на дві смуги, відірвало снігоприбиральну щітку. В результаті, зачепившись за відбійник, трактор злетів з моста і перекинувся.

    Водія машини «Київавтодору» госпіталізували. В якому він стані, поки невідомо, але транспорт дуже пошкоджений.

    Водій МАЗа відбувся переляком, а у його машини незначно постраждав бампер. Від удару вантажний автомобіль протягнуло по дорозі пару десятків метрів.

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    Серйозна ДТП на Столичному шосе: МАЗ зніс з мосту трактор (фото, відео)
    Серйозна ДТП на Столичному шосе: МАЗ зніс з мосту трактор (фото, відео)
    Серйозна ДТП на Столичному шосе: МАЗ зніс з мосту трактор (фото, відео)
    Серйозна ДТП на Столичному шосе: МАЗ зніс з мосту трактор (фото, відео)
    Серйозна ДТП на Столичному шосе: МАЗ зніс з мосту трактор (фото, відео)
    Серйозна ДТП на Столичному шосе: МАЗ зніс з мосту трактор (фото, відео)
    Серйозна ДТП на Столичному шосе: МАЗ зніс з мосту трактор (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Винуватець аварії повідомив, що ДТП сталася через слизьку дорогу, і він просто не встиг вчасно загальмувати.

    На місці працювали правоохоронці, медики, слідчо-оперативна група і співробітники «Київавтодору». Деталі події з'ясовуються.

    Через ДТП на Столичному шосе утворилися затори в обидва напрямки.

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