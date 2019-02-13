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    П’яна ДТП у Києві: Mitsubishi влетів у підземний перехід (фото, відео)

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    <p>Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини від зіткнення з опорою переходу</p> - П’яна ДТП у Києві: Mitsubishi влетів у підземний перехід (фото, відео)

    Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини від зіткнення з опорою переходу

    Фото: Інформатор

    В результаті аварії постраждав пасажир Mitsubishi

    У вівторок, 12 лютого, у Києві на перетині проспекту Космонавта Комарова і бульвару Вацлава Гавела сталася аварія за участю автомобіля Mitsubishi Lancer: водій не впорався з керуванням і влетів у підземний пішохідний перехід.

    ДТП сталася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Mitsubishi Lancer, він з пасажиром рухався по проспекту Космонавту Комарова в бік бульвару Вацлава Гавела. На перетині проспекту і бульвару чоловік не впорався з керуванням на слизькій дорозі, вилетів на тротуар і врізався в будівлю підземного пішохідного переходу.

    В результаті аварії постраждав пасажир Mitsubishi. Його з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували медики.

    Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини від зіткнення з опорою переходу.

    Співробітники поліції додали, що водій Mitsubishi в момент аварії знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

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    П’яна ДТП у Києві: Mitsubishi влетів у підземний перехід (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Mitsubishi влетів у підземний перехід (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Mitsubishi влетів у підземний перехід (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Mitsubishi влетів у підземний перехід (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Mitsubishi влетів у підземний перехід (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Mitsubishi влетів у підземний перехід (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Mitsubishi влетів у підземний перехід (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Вхід в підземний пішохідний перехід також був пошкоджений зіткненням з автомобілем. Від удару облицювальні плити впали на ступені переходу.

    На місці події працювали два екіпажі патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі аварії встановить слідства.

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