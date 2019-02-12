В автівці, що влаштувала смертельну ДТП під Києвом, виявлено боєприпаси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті ДТП водій авто Opel від отриманих травм загинув одразу Фото: Нацполіція

Водієм автомобіля Volkswagen виявився 26-річний громадянин Грузії

В автомобілі Volkswagen, водій якого, тікаючи від поліції, 11 лютого скоїв смертельну ДТП у Борисполі, поліція виявила боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Крім боєприпасів, працівники поліції також виявили в автівці ще одні номерні знаки іншої держави, походження яких правоохоронці наразі встановлюють.

«Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від небайдужих містян про те, що на одній з вулиць міста Бориспіль підозрілий чоловік у балаклаві сів до автівки з іноземними державними номерами. Екіпаж патрульної поліції миттєво відреагував і вже за кілька хвилин почав переслідування автівки Volkswagen, яка підпадала під орієнтування», - розповіли в поліції.

На законну вимогу водій автомобіля не зупинився і продовжував рух.

«Тікаючи від поліцейських, керманич автівки при здійснені маневру обгін виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Opel Vectra. В результаті ДТП водій авто Opel від отриманих травм загинув одразу, а пасажир отримав травму грудної клітки», - інформують у поліції.

На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції, медики.

Водієм автомобіля Volkswagen виявився 26-річний громадянин іншої держави, який прибув до України 2 місяці тому і тимчасово проживав на Житомирщині.

«Під час огляду автомобіля Volkswagen, державний номер Республіки Грузія, працівники поліції виявили та вилучили дві гранати РГД-5 та запали до ручних гранат. Встановлено, що до зберігання боєприпасів причетний пасажир автівки, 43-річний житель села Дударків», - повідомили правоохоронці.

Водія-правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Автівка Volkswagen вилучена та поміщена на майданчик тимчасового тримання.

Про затримання іноземця повідомлено посольство Грузії та консульський відділ МЗС України.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Працівники поліції перевіряють зловмисників на причетність до скоєння злочинів на території області.