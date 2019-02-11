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    У Борисполі на перехресті зіткнулися Opel і Volkswagen: є жертви (фото, відео)

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    Від сильного удару машини розкидало по проїжджій частині - У Борисполі на перехресті зіткнулися Opel і Volkswagen: є жертви (фото, відео)
    Від сильного удару машини розкидало по проїжджій частині
    Фото: Інформатор

    Від отриманих травм пасажир Opel загинув на місці

    У понеділок, 11 лютого, у Борисполі сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Passat.

    Аварія трапилася близько 11:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, Opel рухався по провулку Польовому і повертав на вулицю Польову. В цей час по вулиці Польова з боку аеропорту «Бориспіль» на високій швидкості їхав Volkswagen. На перехресті автомобілі зіткнулися. Від сильного удару машини розкидало по проїжджій частині.

    В Opel їхали двоє людей. За інформацією правоохоронців, від отриманих травм пасажир загинув на місці, а водія госпіталізували.

    За словами очевидців, у Volkswagen їхали два чоловіки кавказької зовнішності. Свідки кажуть, що їх забрала поліція.

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    У Борисполі на перехресті зіткнулися Opel і Volkswagen: є жертви (фото, відео)
    У Борисполі на перехресті зіткнулися Opel і Volkswagen: є жертви (фото, відео)
    У Борисполі на перехресті зіткнулися Opel і Volkswagen: є жертви (фото, відео)
    У Борисполі на перехресті зіткнулися Opel і Volkswagen: є жертви (фото, відео)
    У Борисполі на перехресті зіткнулися Opel і Volkswagen: є жертви (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працюють патрульні і слідчі. Вулиця Польова перекрита для руху.

    Як повідомлялося, на трасі під Києвом мікроавтобус збив на смерть пішохода.

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