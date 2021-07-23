Серйозна ДТП під Києвом: зіткнулися маршрутка й мотоцикл (фото)

Мотоцикліст отримав важкі травми

У четвер, 22 липня, пізно ввечері на перехресті вулиць Остапа Вишні та Лесі Українки у Вишневому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса «Богдан» і мотоцикла. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Бійці Департаменту охорони надали медичну допомогу потерпілому до прибуття швидкої допомоги.

У мотоцикліста закрита черепно-мозкова травма голови, рвана рана лобової частини, перелом лівої кисті руки. Швидка допомога шпиталізувала чоловіка.

На місці працював екіпаж поліції, який з'ясовував обставини ДТП.

Як повідомлялося, 22 липня на проспекті Науки в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Skoda та Acura. За кермом Skoda перебувала вагітна жінка, а в салоні автівки – двоє малолітніх дітей. Медики шпиталізували жінку.

У Києві п'яна суддя Деснянського районного суду влаштувала ДТП на вулиці Прирічній, 27.

На проспекті Лобановського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів – Honda, Hyundai та Opel. Винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння.