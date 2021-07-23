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    Серйозна ДТП під Києвом: зіткнулися маршрутка й мотоцикл (фото)

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    Мотоцикл опинився під колесами автобуса - Серйозна ДТП під Києвом: зіткнулися маршрутка й мотоцикл (фото)
    Мотоцикл опинився під колесами автобуса
    Фото: Київ оперативний

    Мотоцикліст отримав важкі травми

    У четвер, 22 липня, пізно ввечері на перехресті вулиць Остапа Вишні та Лесі Українки у Вишневому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса «Богдан» і мотоцикла. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Бійці Департаменту охорони надали медичну допомогу потерпілому до прибуття швидкої допомоги.

    У мотоцикліста закрита черепно-мозкова травма голови, рвана рана лобової частини, перелом лівої кисті руки. Швидка допомога шпиталізувала чоловіка.

    На місці працював екіпаж поліції, який з'ясовував обставини ДТП.

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    Серйозна ДТП під Києвом: зіткнулися маршрутка й мотоцикл (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: зіткнулися маршрутка й мотоцикл (фото)
    Серйозна ДТП під Києвом: зіткнулися маршрутка й мотоцикл (фото)

    Як повідомлялося, 22 липня на проспекті Науки в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Skoda та Acura. За кермом Skoda перебувала вагітна жінка, а в салоні автівки – двоє малолітніх дітей. Медики шпиталізували жінку.

    У Києві п'яна суддя Деснянського районного суду влаштувала ДТП на вулиці Прирічній, 27.

    На проспекті Лобановського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів – Honda, Hyundai та Opel. Винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння.

    Теги: ДТП громадський транспорт водій Київщина мотоцикл
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    Серйозна ДТП під Києвом: зіткнулися маршрутка й мотоцикл (фото)