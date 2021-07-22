  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Монастирський обіцяє проконтролювати справу про ДТП із нетверезою суддею

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фото: zupynylosia/ Facebook - Монастирський обіцяє проконтролювати справу про ДТП із нетверезою суддею
    Фото: zupynylosia/ Facebook

    Міністр каже, що справу не вдасться «зам'яти»

    Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заяви, що судді Деснянського райсуду Києва, яка 21 липня ледь не збила людей на тротуарі, не вдасться уникнути покарання.

    Як запевнив новий очільник МВС, перед законом усі рівні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Я відповідально заявляю, що «зім'ятою» в цій справі залишиться тільки Audi після зіткнення зі стовпом! Для патрульної поліції немає значення, хто за кермом, якщо це порушник. Патрульні виконали свій обов'язок», – підкреслив Монастирський.

    За словами Монастирського, попри думку, що суддя уникне покарання, цього не станеться. Як сказав новий міністр внутрішніх справ: «хочеться вірити в те, що Феміда судитиме неупереджено і справедливо своїх служителів».

    Зауважимо, що наступного дня після жорсткої аварії суддя Світлана Колегаєва так і не з'явилася на місці роботи. Вона попередила співробітників, що перебуватиме на лікарняному.

    Нагадаємо, у Києві п'яна суддя Деснянського районного суду потрапила у ДТП на вулиці Прирічній, 27.

    Читайте також:
    Теги: МВС ДТП міністр суддя Facebook Денис Монастирський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Монастирський обіцяє проконтролювати справу про ДТП із нетверезою суддею