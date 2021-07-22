Монастирський обіцяє проконтролювати справу про ДТП із нетверезою суддею

Міністр каже, що справу не вдасться «зам'яти»

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заяви, що судді Деснянського райсуду Києва, яка 21 липня ледь не збила людей на тротуарі, не вдасться уникнути покарання.

Як запевнив новий очільник МВС, перед законом усі рівні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я відповідально заявляю, що «зім'ятою» в цій справі залишиться тільки Audi після зіткнення зі стовпом! Для патрульної поліції немає значення, хто за кермом, якщо це порушник. Патрульні виконали свій обов'язок», – підкреслив Монастирський.

За словами Монастирського, попри думку, що суддя уникне покарання, цього не станеться. Як сказав новий міністр внутрішніх справ: «хочеться вірити в те, що Феміда судитиме неупереджено і справедливо своїх служителів».

Зауважимо, що наступного дня після жорсткої аварії суддя Світлана Колегаєва так і не з'явилася на місці роботи. Вона попередила співробітників, що перебуватиме на лікарняному.

Нагадаємо, у Києві п'яна суддя Деснянського районного суду потрапила у ДТП на вулиці Прирічній, 27.

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