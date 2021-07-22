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    У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)

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    ДТП сталася, коли&nbsp;Acura розверталася на розриві між смугами - У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)
    ДТП сталася, коли Acura розверталася на розриві між смугами
    Фото: УНН

    Жінку забрала швидка допомога

    У четвер, 22 липня, на проспекті Науки в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Skoda та Acura. Про це повідомляє УНН.

    За кермом Skoda перебувала вагітна жінка.

    Skoda врізалась у задню частину легковика Acura, водій якого розвертався на розриві між смугами. В автомобілі, крім водійки, були двоє маленьких дітей. Хлопчик і дівчинка не постраждали, оскільки були в дитячих кріслах.

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    У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)
    У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)
    У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)
    У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)
    У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)
    У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)
    У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)
    У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)
    У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)

    Жінку, яка ймовірно перебуває на 7-8 місяці вагітності, забрала швидка допомога.

    На місці працює поліція, яка встановлює всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, у Києві п'яна суддя Деснянського районного суду влаштувала ДТП на вулиці Прирічній, 27.

    На проспекті Лобановського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів – Honda, Hyundai та Opel. Винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль жінка
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    У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)