У Києві у ДТП потрапила вагітна водійка з двома дітьми в автівці (фото, відео)

ДТП сталася, коли Acura розверталася на розриві між смугами

Жінку забрала швидка допомога

У четвер, 22 липня, на проспекті Науки в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Skoda та Acura. Про це повідомляє УНН.

За кермом Skoda перебувала вагітна жінка.

Skoda врізалась у задню частину легковика Acura, водій якого розвертався на розриві між смугами. В автомобілі, крім водійки, були двоє маленьких дітей. Хлопчик і дівчинка не постраждали, оскільки були в дитячих кріслах.

Жінку, яка ймовірно перебуває на 7-8 місяці вагітності, забрала швидка допомога.

На місці працює поліція, яка встановлює всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, у Києві п'яна суддя Деснянського районного суду влаштувала ДТП на вулиці Прирічній, 27.

На проспекті Лобановського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів – Honda, Hyundai та Opel. Винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння.