Серйозна пожежа у Києві: палає дах будинку в Дніпровському районі (відео)

Про жертв чи постраждалих в результаті пожежі на ДВРЗ інформації поки немає

У Києві сьогодні ввечері сталася серйозна пожежа в районі ДВРЗ. Горить дах будівлі.

Про це повідомляє «Київ Оперативний» в Facebook.

На опублікованому відео видно, що пожежа дуже сильна. Весь дах будівлі палає.

На місце події вже прибули загони Держслужби з надзвичайних ситуацій, які займають гасінням пожежі.

Про жертв чи постраждалих в результаті пожежі на ДВРЗ інформації поки немає.

Як повідомлялося, у ніч на 23 лютого сталась пожежа у 23-поверховому житловому будинку на вул. Михайла Максимовича, 3-Г у Голоcіївському районі столиці.