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    Серйозна пожежа у Києві: палає дах будинку в Дніпровському районі (відео)

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    Серйозна пожежа у Києві: палає дах будинку в Дніпровському районі (відео)

    Про жертв чи постраждалих в результаті пожежі на ДВРЗ інформації поки немає

    У Києві сьогодні ввечері сталася серйозна пожежа в районі ДВРЗ. Горить дах будівлі.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний» в Facebook.

    На опублікованому відео видно, що пожежа дуже сильна. Весь дах будівлі палає.

    На місце події вже прибули загони Держслужби з надзвичайних ситуацій, які займають гасінням пожежі.

    Про жертв чи постраждалих в результаті пожежі на ДВРЗ інформації поки немає.

    Як повідомлялося, у ніч на 23 лютого сталась пожежа у 23-поверховому житловому будинку на вул. Михайла Максимовича, 3-Г у Голоcіївському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ
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