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    Вночі в Києві горіла багатоповерхівка (фото)

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    Горіла квартира на 23 поверсі висотки - Вночі в Києві горіла багатоповерхівка (фото)
    Горіла квартира на 23 поверсі висотки
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося у квартирі 23-поверхового будинку

    У ніч на вівторок, 23 лютого, сталась пожежа у 23-поверховому житловому будинку на вул. Михайла Максимовича, 3-Г у Голоcіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до Служби порятунку «101» о 00:22.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця події було одразу направлено найближчі чергові рятувальні підрозділи.

    Під час проведення розвідки рятувальниками було встановлено, що загоряння сталося в одній з квартир на 23 поверсі. Квартиронаймач знаходився вдома.

    Пожежу на площі 5 кв. м було локалізовано о 00:45 та ліквідовано о 00:48.

    Травмованих і загиблих не виявлено.

    Від вогню було пошкоджено меблі, внутрішнє оздоблення стін та стелі, вікно.

    До ліквідації було залучено 27 рятувальників та сім одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також Штаб Головного управління.

    Причини та обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

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    Вночі в Києві горіла багатоповерхівка (фото)
    Вночі в Києві горіла багатоповерхівка (фото)

    Як повідомлялося, 22 лютого ввечері сталася пожежа у приміщенні магазину на проспекті Голосіївському, 88 у Голосіївському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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