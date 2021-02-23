Вночі в Києві горіла багатоповерхівка (фото)

Загорання сталося у квартирі 23-поверхового будинку

У ніч на вівторок, 23 лютого, сталась пожежа у 23-поверховому житловому будинку на вул. Михайла Максимовича, 3-Г у Голоcіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до Служби порятунку «101» о 00:22.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця події було одразу направлено найближчі чергові рятувальні підрозділи.

Під час проведення розвідки рятувальниками було встановлено, що загоряння сталося в одній з квартир на 23 поверсі. Квартиронаймач знаходився вдома.

Пожежу на площі 5 кв. м було локалізовано о 00:45 та ліквідовано о 00:48.

Травмованих і загиблих не виявлено.

Від вогню було пошкоджено меблі, внутрішнє оздоблення стін та стелі, вікно.

До ліквідації було залучено 27 рятувальників та сім одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також Штаб Головного управління.

Причини та обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 22 лютого ввечері сталася пожежа у приміщенні магазину на проспекті Голосіївському, 88 у Голосіївському районі столиці.