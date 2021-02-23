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    Активісти на Банковій палять шоломи поліцейських (фото)

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    Активісти на Банковій палять шоломи поліцейських - Активісти на Банковій палять шоломи поліцейських (фото)
    Активісти на Банковій палять шоломи поліцейських

    Активісти під час протистояння почали знімати шоломи з силовиків, після чоло спалювали їх

    Учасники акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка під час зіткнення з поліцією зірвали шоломи з деяких правоохоронців і спалили їх.

    Про це повідомляють Telegram-канали Леґітимний і PavlovskyNews.

    Так, активісти під час протистояння почали знімати шоломи з силовиків, після чоло спалювали їх.

    Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.

    Активісти з тематичними плакатами скандують гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.

    Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

    Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

    На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.

    Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

    Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.

    Теги: Київ акція активісти розслідування Сергій Стерненко
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