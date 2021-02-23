У Києві з’явився омбудсмен із прав людей з інвалідністю. Які його функції
Київ першим серед міст України вводить посаду Уповноваженого з прав людей із інвалідністю
На сьогоднішньому засіданні Київська міська рада підтримала призначення Лесі Петрівської Уповноваженим з прав людей із інвалідністю. За відповідне рішення проголосували 99 депутатів.
Про це повідомляє пресслужба Київради.
Уповноважений забезпечуватиме здійснення Київською міською радою конституційних повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів людей з інвалідністю, у тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів війни.
Леся Петрівська – депутатка Київради, співзасновниця ГО «Всеукраїнська асоціація перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю». Виросла в сім’ї людей з інвалідністю і понад 16 років її діяльність пов’язана із захистом прав людей з інвалідністю. Працює перекладачем жестової мови.
«Я хочу вкотре наголосити: у вислові «людина з інвалідністю» головне слово – «Людина». Саме це я маю на увазі, коли говорю про комфортний і доступний Київ. Адже по-справжньому безбар’єрне середовище – це не тільки архітектурна доступність, це збереження достоїнства, самостійності, честі і гідності людей з інвалідністю», – переконана Леся Петрівська.
Вона поінформувала, що офіційно в Києві зареєстровано 160 тисяч осіб з інвалідністю і ще велика кількість людей, які належать до маломобільних груп населення. І столиця має стати більш комфортною та доступною для них.
Як наголосив мер столиці Віталій Кличко, Київ першим вводить таку посаду. Оскільки міська влада робить місто безбар’єрним і зручним для всіх його мешканців. Зокрема, доступним до різних сфер життя для людей з інвалідністю.