У Києві з’явився омбудсмен із прав людей з інвалідністю. Які його функції

Київ першим серед міст України вводить посаду Уповноваженого з прав людей із інвалідністю

На сьогоднішньому засіданні Київська міська рада підтримала призначення Лесі Петрівської Уповноваженим з прав людей із інвалідністю. За відповідне рішення проголосували 99 депутатів.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Уповноважений забезпечуватиме здійснення Київською міською радою конституційних повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів людей з інвалідністю, у тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів війни.

Леся Петрівська – депутатка Київради, співзасновниця ГО «Всеукраїнська асоціація перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю». Виросла в сім’ї людей з інвалідністю і понад 16 років її діяльність пов’язана із захистом прав людей з інвалідністю. Працює перекладачем жестової мови.

«Я хочу вкотре наголосити: у вислові «людина з інвалідністю» головне слово – «Людина». Саме це я маю на увазі, коли говорю про комфортний і доступний Київ. Адже по-справжньому безбар’єрне середовище – це не тільки архітектурна доступність, це збереження достоїнства, самостійності, честі і гідності людей з інвалідністю», – переконана Леся Петрівська.

Вона поінформувала, що офіційно в Києві зареєстровано 160 тисяч осіб з інвалідністю і ще велика кількість людей, які належать до маломобільних груп населення. І столиця має стати більш комфортною та доступною для них.

Як наголосив мер столиці Віталій Кличко, Київ першим вводить таку посаду. Оскільки міська влада робить місто безбар’єрним і зручним для всіх його мешканців. Зокрема, доступним до різних сфер життя для людей з інвалідністю.

В 2009 році Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про права осіб з інвалідністю. З тих пір питання Уповноваженого з прав людей з інвалідністю набуло особливого значення, зокрема у 2014 році призначений Уповноважений президента України, а в 2017 створено посаду Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю.

Узявши на себе міжнародні зобов’язання щодо захисту прав людей з інвалідністю, Київ ще у 2019 році розглядав можливість введення відповідної посади, було розроблено проект рішення міської ради, однак остаточного рішення прийнято не було. Разом із тим, питання захисту прав та інтересів громадян з інвалідністю щороку набуває все більшої ваги і потребує комплексного підходу, адже доступність – одна з найбільш важливих проблем для маломобільних мешканців. А створення безбар’єрного середовища – це і про архітектуру, будівництво, охорону здоров’я, соціальних захист, і про заклади громадського харчування та дозвілля.