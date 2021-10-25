В Україні продали найдешевший пай

Ринок землі в Україні працює кілька місяців

Угоду зареєстровано у Чернігівській області

Найдешевшу угоду з продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення зареєстровано у Чернігівській області. Як повідомляє Seeds, за земельну ділянку площею 2 гектари там біло сплачено 630 грн.

Таким чином, гектар землі вартував усього 315 грн. Угоду з рекордно низькою ціною уклали в Ніжинському районі. Загалом, за 100 днів після відкриття ринку землі у Чернігівській області продали близько 400 ділянок землі сільськогосподарського призначення.

Слід зазначити, шо за майже чотири місяці повноцінного функціонування ринку землі в Україні продали майже 33 тис. ділянок сільськогосподарського призначення. Середня ціна гектара наразі становить 44 тис. грн.

«Станом на 22 жовтня укладено майже 32,8 тис. угод у рамках ринку землі. Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5173 нотаріусів. Всього заяв – 5806, із них погоджено 5125, в черзі на розгляд – 13, відмову отримали 668. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі», – повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Загальна площа проданих земель складає 81,7 тис. гектарів. Таким чином, середня площа ділянки, яку купують в Україні, наразі складає близько 2,5 гектара.

З моменту старту ринку землі середня вартість гектара зросла удвічі – з 22 тис. до 44 тис. грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли вартість землі може суттєво зрости.

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