Земельні махінації. На Київщині ділки видурили в іноземця $120 тис.

Троє осіб уклали з іноземцем фіктивний договір на продаж земельної ділянки у Фастівському районі Київщини

Правоохоронці Київщини викрили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами у сумі $120 тис. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, троє підозрюваних, використовуючи документи юридичної особи, до якої не мають жодного відношення, уклали з іноземцем фіктивний договір на продаж останньому земельної ділянки у Фастівському районі Київської області, яка їм не належала.

Задля створення уявності серйозності намірів, чоловіки запросили іноземця до кабінету приватного нотаріуса для укладання попереднього «договору купівлі-продажу». Земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 1,3 га підозрювані оцінили у $195 тис., а покупець, відповідно до умов укладеного договору, здійснив платіж в сумі $120 тис. як попередньої оплати.

Таким чином підозрювані заволоділи грошовими коштами потерпілого.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

До слова, за майже чотири місяці повноцінного функціонування ринку землі в Україні продали майже 33 тис. ділянок сільськогосподарського призначення. Середня ціна гектара наразі становить 44 тис. грн.

З моменту старту ринку землі середня вартість гектара зросла удвічі – з 22 тис. до 44 тис. грн.

Раніше стало відомо, коли вартість землі може суттєво зрости.

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