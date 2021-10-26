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    Земельні махінації. На Київщині ділки видурили в іноземця $120 тис.

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    Земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 1,3 га підозрювані оцінили у $195 тис. - Земельні махінації. На Київщині ділки видурили в іноземця $120 тис.
    Земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 1,3 га підозрювані оцінили у $195 тис.
    Фото з відкритих джерел

    Троє осіб уклали з іноземцем фіктивний договір на продаж земельної ділянки у Фастівському районі Київщини

    Правоохоронці Київщини викрили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами у сумі $120 тис. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    За даними слідства, троє підозрюваних, використовуючи документи юридичної особи, до якої не мають жодного відношення, уклали з іноземцем фіктивний договір на продаж останньому земельної ділянки у Фастівському районі Київської області, яка їм не належала.

    Задля створення уявності серйозності намірів, чоловіки запросили іноземця до кабінету приватного нотаріуса для укладання попереднього «договору купівлі-продажу». Земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 1,3 га підозрювані оцінили у $195 тис., а покупець, відповідно до умов укладеного договору, здійснив платіж в сумі $120 тис. як попередньої оплати.

    Таким чином підозрювані заволоділи грошовими коштами потерпілого.

    Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

    До слова, за майже чотири місяці повноцінного функціонування ринку землі в Україні продали майже 33 тис. ділянок сільськогосподарського призначення. Середня ціна гектара наразі становить 44 тис. грн.

    З моменту старту ринку землі середня вартість гектара зросла удвічі – з 22 тис. до 44 тис. грн.

    Раніше стало відомо, коли вартість землі може суттєво зрости.

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    Теги: прокуратура СБУ кримінал шахрайство земля Київщина
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    Земельні махінації. На Київщині ділки видурили в іноземця $120 тис.