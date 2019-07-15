Щоб краще бачили, за кого голосувати: на Київщині фонд кандидата безкоштовно роздавав окуляри



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Роман Буковський є кандидатом у народні депутати у 96-му виборчому окрузі від політичної партії ВО «Батьківщина» Фото: Громадянська мережа «Опора»

У 96-му виборчому окрузі Благодійний фонд кандидата в нардепи проводив безкоштовну медичну акцію

У Бородянському районі за сприяння благодійного фонду кандидата у нардепи від ВО «Батьківщина» Романа Буковського влаштували безкоштовну медичну акцію для громадян. Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі «Опора».

12 липня у селищі міського типу Немішаєве Бородянського району проходила чергова «медична акція» від «Благодійного фонду Романа Буковського». Інформація про цей захід була опублікована й у місцевій групі «Немішаєве, Немешаево, Nemishayeve» та інших місцевих пабліках у Facebook. В анонсі йшлося, що безкоштовна медична акція відбудеться для дорослих, консультації надаватимуть офтальмолог, кардіолог та сімейний лікар. Серед додаткових послуг – аналіз крові, вимірювання тиску та видача безкоштовних окулярів. Акція – за ініціативи та підтримки «Благодійного фонду Романа Буковського». Такі ж оголошення були розміщені й по селищу.

Сам Буковський є кандидатом у народні депутати у 96-му виборчому окрузі від політичної партії ВО «Батьківщина».

Захід відбувався у приміщенні ресторану «Sotnik». Біля входу до закладу стояв банер із рекламою «Благодійного фонду Романа Буковського» та вишикувалася велика черга з бажаючих потрапити до середини. Разом із тим, біля залізничного вокзалу станції «Немішаєве» стояв намет партії ВО «Батьківщина», біля якого двоє людей роздавали агітаційні матеріали.

Медичну акцію відвідав і спостерігач «Опори». Через 45 хвилин очікування біля входу у приміщення, де проходило благодійне дійство, у нього попросили персональні дані та запропонували підписати «договір» для проходження обстеження. У ньому потрібно було вказати прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, номер телефону, адресу і дати згоду на обробку персональних даних. Інші поля – скарги, діагноз, рекомендоване лікування – мав би заповнювати лікар. Окремим пунктом виділено отримання безоплатно документів чи супутніх товарів від «Благодійного фонду Романа Буковського». Разом із тим, і самі ці бланки були брендовані назвою та логотипом фонду та на них містились його контактні дані.

Після заповнення цього документу люди могли перевірити, зокрема, рівень зору та отримати безкоштовні окуляри. Близько 150 осіб взяли участь у цій акції тільки на цій локації. Такий же захід у той же час проходив й у місті Буча.

Координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами у Київській області Олексій Рєпік зазначає: «Під час цієї кампанії ми вже фіксували випадки використання кандидатами іменних благодійних фондів для надання виборцям різноманітних благ. І слід наголосити, що у виборчий процес такі дії можуть бути розцінені правоохоронними органами як непрямий підкуп виборців, оскільки вони супроводжуються агітацією за кандидатів, при цьому законодавство визначає як агітацію будь-яку діяльність, що спонукає голосувати за чи проти кандидата».

Відповідно до ч. 14 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація може розцінюватися як непрямий підкуп виборців.