Гордон, який очолює штаб партії Смешка, зізнався, що вболіває за «Свободу»



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Телеведучий та видавець Дмитро Гордон керує кампанією «Сили і честі» Ігоря Смешка

Дмитро Гордон хоче, аби націоналісти відкусили голоси у Петра Порошенка

Телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі» Ігоря Смешка, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» зізнався, що на виборах у Раду вболіває за «Свободу. Про це він сказав, відповідаючи на питання, хто може вистрілити на парламентських виборах і стати таким сюрпризом, яким став Ігор Смешко на президентських виборах з результатом 6%.

«Опозиційний блок, який під першим номером, може вискочити. Я бачу там резерв і вболіваю та переживаю за них, щоб менше отримала Опоплатформа. Точнісінько так само я вболіваю за «Свободу», щоб вона відкусила голоси у Порошенка. Це неймовірно, але факт: я бажаю успіхів «Свободі», - резюмував Гордон.

Нагадаємо, на позачергові парламентські вибори націоналісти йдуть по спискам ВО «Свобода». Партії «Національний корпус», «Свобода» і «Правий сектор» ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах єдиним націоналістичним блоком.

Як повідомлялось, якби вибори відбулися у найближчу неділю, то до Верховної Ради потрапили б п’ять партій. Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 6-10 липня 2019 року. Зазначається, що п'ятивідсотковий бар'єр долають «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська Солідарність», «Голос» та «Батьківщина».