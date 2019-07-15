Сьогодні - останній день, щоб змінити місце голосування



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Станом на 14 липня 219 тисяч 678 осіб скористались тимчасовою зміною місця голосування

Органи ведення Держреєстру виборців у понеділок, 15 липня, завершують приймати заяви від громадян щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляється на сайті Державного реєстру виборців.

«Заяву про тимчасову зміну місця голосування необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, тобто до 15 липня 2019 року включно», - розповіли в Держреєстрі.

Для зміни місця голосування громадяни повинні прийти у відділ ведення Державного реєстру виборців, написати відповідну заяву та пред’явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт).

Станом на 14 липня, за даними Держреєстру виборців, 219 тисяч 678 осіб скористались тимчасовою зміною місця голосування.