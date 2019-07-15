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    Політика

    Порошенко заявив, що має кандидатуру «гідного і найкращого» прем'єра

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    Лідер&nbsp;партії &laquo;Європейська солідарність&raquo; Петро Порошенко - Порошенко заявив, що має кандидатуру «гідного і найкращого» прем'єра
    Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко
    Фото: Главком

    Експрезидент готовйи назвати свою кандидату на посаду очільника уряду після виборів

    У партії «Європейська солідарність» є кандидатура на посаду прем'єрміністра, але вона буде озвучена лише після виборів до Верховної Ради.

    Про це в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері заявив лідер партії «ЄС», п'ятий президент України Петро Порошенко, пише «Інтерфакс-Україна». 

    «У «Європейської солідарності» є кандидатура прем'єра, на мою думку вона гідна, вона найкраща. Ми готові будемо її запропонувати після того, як буде визначено склад Верховної Ради», - заявив Порошенко. 

    Також експрезидент прокоментував питання, чи має намір сам претендувати на посаду прем'єра. 

    «Посада президента - найвища посада, яка може бути для українця ... Якимось чином, це криза кар'єрного жанру, так як далі йти нікуди», - зазначив він. 

    До слова, Петро Порошенко 17 липня здійснить візит до Страсбургу (Франція), оскільки саме у ці дні Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу.

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