Порошенко заявив, що має кандидатуру «гідного і найкращого» прем'єра



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Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко Фото: Главком

Експрезидент готовйи назвати свою кандидату на посаду очільника уряду після виборів

У партії «Європейська солідарність» є кандидатура на посаду прем'єрміністра, але вона буде озвучена лише після виборів до Верховної Ради.

Про це в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері заявив лідер партії «ЄС», п'ятий президент України Петро Порошенко, пише «Інтерфакс-Україна».

«У «Європейської солідарності» є кандидатура прем'єра, на мою думку вона гідна, вона найкраща. Ми готові будемо її запропонувати після того, як буде визначено склад Верховної Ради», - заявив Порошенко.

Також експрезидент прокоментував питання, чи має намір сам претендувати на посаду прем'єра.

«Посада президента - найвища посада, яка може бути для українця ... Якимось чином, це криза кар'єрного жанру, так як далі йти нікуди», - зазначив він.

До слова, Петро Порошенко 17 липня здійснить візит до Страсбургу (Франція), оскільки саме у ці дні Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу.