Шезлонги по 400 грн. Ділки захопили частину міського пляжу в Гідропарку

На пляжі «Молодіжний» лишилося дуже мало місця для безкоштовного відпочинку

Київський безкоштовний пляж став платним

Більшу частину міського пляжу «Молодіжний» у столичному Гідропарку зайняв пляжний клуб «Лагуна». Про це повідомила журналістка Анна Співак на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала, близько трьох років тому столична влада навела порядок в Гідропарку. Повідомлялося, що навіть пісок з Багамських островів привезли.

«І ось зараз більшу частину знаменитого Молодіжного пляжу займає якийсь біч клаб Лагуна. Вартість бунгало в будні становить 700 грн, у вихідні – 900 грн. Шезлонг відповідно 300 і 400 грн», – написала вона.

Крім того, частина пляжу зайняло кафе цього ж клубу.

«Ось так хороший київський безкоштовний пляж зробили платним», – зазначила Співак.

Як повідомлялося, у Києві стартував купальний сезон. Для відпочинку киян та гостей міста підготували 14 пляжів.

Цього року міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор» цього року отримали дев’ять міських пляжів, зокрема і пляж «Молодіжний».

Раніше столична влада визначила, які пляжі Києва є безпечними для відпочинку та купання.

Також столична влада звітувала про демонтаж незаконно встановлених парканів, що закривав прохід до Дніпра у Гідропарку. Так, 1 липня комунальники демонтували такий паркан у столичному Гідропарку неподалік пляжу «Молодіжний».