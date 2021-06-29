Рятувальники озвучили вражаючі дані про загиблих на воді у червні

У ДСНС нагадали правила безпеки під час перебування біля води

За 28 днів літа на водоймах загинули 34 дитини

Від початку літа на водоймах України загинули 188 людей, із них 34 дитини. Про це повідомила сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Хоча цей показник і не перевищує минулорічну червневу статистику, проте, цифри все одно лякають. Але, на жаль, ця смертельна статистика не зупиняє тих, хто нехтує застереженнями співробітників Служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані», – йдеться в повідомленні.

Від початку 2021 року, за даними ДСНС, на водоймах країни потонула 521 людина, зокрема 53 дітей. При цьому врятовано 242 людини, у тому числі 41 дитину.

У ДСНС закликали дотримуватися правил безпеки під час перебування біля води, зокрема:

купатися лише на спеціально обладнаних пляжах;

не пірнати в незнайомих місцях;

не залишати дітей без нагляду біля води і не дозволяте їм самостійно відвідувати місцеві ставки і річки;

не запливати далеко і не плавати наодинці;

не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння.

Додамо, що минулого тижня в Києві рятувальники зупинили понад 260 охочих стрибнути з мостів у воду.

Також раніше на Київському морі знайшли тіло чоловіка, що потонув із двома дітьми.

Крім того, на Київському морі врятували дівчинку, яка вистрибнула з човна за 4 км від берега.