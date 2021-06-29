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    Рятувальники озвучили вражаючі дані про загиблих на воді у червні

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    У ДСНС нагадали правила безпеки під час перебування біля води - Рятувальники озвучили вражаючі дані про загиблих на воді у червні
    У ДСНС нагадали правила безпеки під час перебування біля води
    Фото: glavcom.ua

    За 28 днів літа на водоймах загинули 34 дитини

    Від початку літа на водоймах України загинули 188 людей, із них 34 дитини. Про це повідомила сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Хоча цей показник і не перевищує минулорічну червневу статистику, проте, цифри все одно лякають. Але, на жаль, ця смертельна статистика не зупиняє тих, хто нехтує застереженнями співробітників Служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані», – йдеться в повідомленні.

    Від початку 2021 року, за даними ДСНС, на водоймах країни потонула 521 людина, зокрема 53 дітей. При цьому врятовано 242 людини, у тому числі 41 дитину.

    У ДСНС закликали дотримуватися правил безпеки під час перебування біля води, зокрема:

    • купатися лише на спеціально обладнаних пляжах;
    • не пірнати в незнайомих місцях;
    • не залишати дітей без нагляду біля води і не дозволяте їм самостійно відвідувати місцеві ставки і річки;
    • не запливати далеко і не плавати наодинці;
    • не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння.

    Додамо, що минулого тижня в Києві рятувальники зупинили понад 260 охочих стрибнути з мостів у воду.

    Також раніше на Київському морі знайшли тіло чоловіка, що потонув із двома дітьми.

    Крім того, на Київському морі врятували дівчинку, яка вистрибнула з човна за 4 км від берега.

    Теги: державна служба ДСНС вода пляжі статистика водойма рятувальники річка море
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    Рятувальники озвучили вражаючі дані про загиблих на воді у червні