Оголошено перелік пляжів Києва, де безпечно купатися (список)

У столиці 14 пляжів, на яких офіційно дозволено купатися

У Києві незабаром розпочнеться купальний сезон. Столична влада визначила, які пляжі Києва є безпечними для відпочинку та купання.

Комунальне підприємство «Плесо» на запит LIGA.Life надало перелік таких пляжів і карту, де рекомендують купатися.

Всього таких пляжів у Києві 14. Це ті, де є вся необхідна інфраструктура і проводять забір води для аналізу.

Попередній список місць для купання такий:

«Пуща-Водиця» в Оболонському районі «Вербне», Оболонський р-н «Чорторий», Деснянський р-н «Троєщина» «Райдуга» «Центральний» на Трухановому острові «Веселка», Дніпровський р-н «Молодіжний», Дніпровський р-н «Венеція», Гідропарк «Дитячий», Гідропарк «Передмістна-Слобідка», Гідропарк «Золотий», Гідропарк «Тельбін», Березняки «Галерна», Корчувате.

У «Плесо» пояснили, що офіційне відкриття купального сезону у Києві оголосять найближчим часом. Адже, для того, щоб відкрити сезон, необхідно взяти проби води, але за умови, що вода прогріється до мінімум 18 градусів. Через це воду на аналізи вдалося взяти тільки на днях. І вже незабаром обіцяють результати.

Нагадаємо, у новому сезоні на пляжах міста будуть працювати 120 лайфгардів на 26 рятувальних постах. Усі рятувальні пости підлягають перевірці перед стартом пляжного сезону.

Столичне комунальне підприємство «Плесо» активно готує муніципальні пляжі до купального сезону. Однак сезон купання стартує лише, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти.

Проте, наразі у Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендується.