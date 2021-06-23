У Києві стартував купальний сезон. Кличко назвав найкращі пляжі (фото)

Для відпочинку киян та гостей міста підготувлено 14 пляжів

Мер Києва Віталій Кличко перевірив пляж «Чорторий» після капітального ремонту. Пляж отримав міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор». Також мер взяв участь у спільному тренуванні з рятувальниками «Пляжного патруля», які, зокрема, відпрацьовували і порятунок на воді.

«У Києві стартує купальний сезон. Для відпочинку киян та гостей міста ми підготували 14 пляжів. Зокрема, капітально відремонтували пляж «Чорторий» в Деснянському районі міста і підняли тут «Блакитний прапор». Цей пляж, площею понад 5 гектарів, відвідують мешканці Троєщини та Оболоні. І ми неодноразово отримували звернення про його благоустрій. Тепер пляж має зовсім інший вигляд – тут вирівняли площу, завезли пісок, встановили вбиральні й душові, облаштували медпункт та рятувальний пост, де працюють лайфгарди», – сказав Кличко.

Мер додав, що міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор» цього року отримали дев’ять міських пляжів:

«Дитячий»,

«Золотий»,

«Пуща-Водиця»,

«Веселка»,

«Венеція»,

«Молодіжний»,

«Галерна»,

«Чорторий»,

«Троєщина».

Загалом таку відзнаку в Україні мають 18 морських та річкових пляжів. Три з них - в Одесі та Одеській області.

Відзнака «Блакитний прапор» дається щороку. Пляжі, які її отримали, відповідають міжнародним стандартам пляжного відпочинку за 33 критеріями, зокрема щодо якості води, екологічного менеджменту та освіти, безпеки і послуг.

На пляжах столиці облаштували 26 рятувальних постів. Оперативні чергові та рятувальні підрозділи перебувають на постійному чергуванні та готові до реагування. Безпосередньо на рятувальних постах в межах пляжів чергують близько 150 лайфгардів «Пляжного патруля». Лайфгарди здійснюють постійне спостереження за водою, а також спільно із поліцією стежать за громадським порядком та безпекою.

«У 2015 році влада Києва підтримала ініціативу «Пляжний патруль» та створила новий формат рятувального сервісу на міських пляжах. Він довів свою ефективність. І сьогодні ми робимо наступний крок. Ми залучаємо до цієї роботи волонтерів, що є звичною практикою в багатьох країнах світу. Лайфсейвінг-рух - це яскравий мікс активностей, волонтерства, спорту та патріотичного виховання в умовах сучасного громадського простору, яким і є міський пляж. Ми знаємо, що багато киян хотіли б долучитися і ми заохочуємо їх до цього», – сказав Кличко.

У Дніпровському районі для киян працюють 9 пляжів:

«Молодіжний»,

«Венеція»,

«Передмістна Слобідка»,

«Золотий»,

«Дитячий»,

«Райдуга»,

«Тельбін»,

«Центральний»,

«Веселка».

В Оболонському районі – 2 пляжі:

«Вербний»,

«Пуща-Водиця».

У Деснянському районі – 2 пляжі:

«Чорторий»,

«Троєщина».

У Голосіївському районі:

«Галерна».

Раніше столична влада визначила, які пляжі Києва є безпечними для відпочинку та купання.