Купатися заборонено! На п’яти столичних пляжах виявили кишкову паличку

Фахівці дослідили проби води в місцях масового відпочинку киян на водоймах міста

Киянам рекомендують користуватися пляжами із забрудненою водою виключно для відпочинку – без купання

У пробах води з водойм, відібраних на пляжах Києва, зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Зокрема, перевищення виявили у воді на пляжах:

«Троєщина»,

«Веселка»,

«Тельбін»,

«Вербний»,

«Пуща-Водиця».

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві рекомендує користуватися цими пляжами виключно для відпочинку – без купання. Відновити можливість купання слід після доведення цих показників до нормативних значень.

Санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, де можливий відпочинок із купанням, проведені Державною установою «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Як повідомлялося, у Києві стартував купальний сезон. Для відпочинку киян та гостей міста підготували 14 пляжів. Зокрема, капітально відремонтували пляж «Чорторий» в Деснянському районі міста і підняли тут «Блакитний прапор».

Раніше столична влада визначила, які пляжі Києва є безпечними для відпочинку та купання.