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    Купатися заборонено! На п’яти столичних пляжах виявили кишкову паличку

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    Фахівці дослідили проби води в місцях масового відпочинку киян на водоймах міста - Купатися заборонено! На п’яти столичних пляжах виявили кишкову паличку
    Фахівці дослідили проби води в місцях масового відпочинку киян на водоймах міста
    Фото з відкритих джерел

    Киянам рекомендують користуватися пляжами із забрудненою водою виключно для відпочинку – без купання

    У пробах води з водойм, відібраних на пляжах Києва, зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

    Зокрема, перевищення виявили у воді на пляжах:

    • «Троєщина»,
    • «Веселка»,
    • «Тельбін»,
    • «Вербний»,
    • «Пуща-Водиця».

    Головне управління Держпродспоживслужби в Києві рекомендує користуватися цими пляжами виключно для відпочинку – без купання. Відновити можливість купання слід після доведення цих показників до нормативних значень.

    Санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, де можливий відпочинок із купанням, проведені Державною установою «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

    Як повідомлялося, у Києві стартував купальний сезон. Для відпочинку киян та гостей міста підготували 14 пляжів. Зокрема, капітально відремонтували пляж «Чорторий» в Деснянському районі міста і підняли тут «Блакитний прапор».

    Раніше столична влада визначила, які пляжі Києва є безпечними для відпочинку та купання.

    Теги: Київ пляжі відпочинок водойма
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    Купатися заборонено! На п’яти столичних пляжах виявили кишкову паличку